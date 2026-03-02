Celeb World 02.03.2026

Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επαφές με τον Γιώργο Θεοφάνους

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Θεοφάνους δεν διατηρεί πλέον επικοινωνία μαζί του, εξαιτίας μιας παλαιότερης τοποθέτησής του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρία Μπακοδήμου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», όταν μπροστά της πέρασε ο Γιώργος Θεοφάνους. Η παρουσιάστρια δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και τον σταμάτησε για μια σύντομη κουβέντα, με την κάμερα να καταγράφει το στιγμιότυπο.

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Λιάγκας, παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα στον «αέρα», εξέφρασε την έκπληξή του που ο γνωστός δημιουργός μίλησε στην εκπομπή. Όπως ανέφερε, ο ίδιος δεν διατηρεί πλέον επικοινωνία μαζί του, εξαιτίας μιας παλαιότερης τοποθέτησής του.

Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Συγκεκριμένα, είχε ταχθεί υπέρ της Νατάσας Θεοδωρίδου σε υπόθεση που αφορούσε την παραχώρηση του τραγουδιού «Φεγγάρι μου», κάτι που όπως είπε φαίνεται να ενόχλησε τον συνθέτη.


Από την πλευρά της, η Δέσποινα Καμπούρη σχολίασε με χιούμορ πως πιθανότατα ο Γιώργος Θεοφάνους δεν είχε προλάβει να αντιληφθεί σε ποια εκπομπή ανήκε το μικρόφωνο τη στιγμή που έκανε τις δηλώσεις.

Διάβασε επίσης: Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

