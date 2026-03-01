Ο Kevin Williamson και Neve Campbell σχεδιάζουν το Scream 8

Η επιστροφή της Neve Campbell στο franchise φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για νέο κεφάλαιο, με τον Kevin Williamson να αποκαλύπτει ότι οι πρώτες ιδέες έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι

Η δυναμική επανένωση των Kevin Williamson και Neve Campbell στη σειρά «Scream» δεν περιορίζεται μόνο στο «Scream 7», που μόλις βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς οι δύο δημιουργοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες συζητήσεις για τη συνέχεια της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας της νέας ταινίας στο Paramount Theatre του Los Angeles, ο Kevin Williamson αποκάλυψε ότι οι ιδέες για το «Scream 8» άρχισαν να διαμορφώνονται ενώ τα γυρίσματα της τρέχουσας παραγωγής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Kevin Williamson εξήγησε ότι οι συζητήσεις ξεκίνησαν αυθόρμητα στα διαλείμματα των γυρισμάτων, λέγοντας ότι «όταν κάθεσαι στο πλατό στις 3:00 το πρωί, αρχίζεις να σκέφτεσαι τι θα μπορούσε να είναι το “Scream 8”». Όπως πρόσθεσε, «η Neve Campbell είχε μια εξαιρετική ιδέα και όλοι έδειξαν να ενθουσιάζονται», διευκρινίζοντας ότι η συνέχιση του franchise θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του κοινού. «Αν η ταινία πετύχει και ο κόσμος το θέλει, είμαστε εδώ για τους θαυμαστές και θα το κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Hanks θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στη νέα ταινία «Lincoln in the Bardo»

Η Neve Campbell επέστρεψε στον εμβληματικό ρόλο της Sidney Prescott μετά την απουσία της από το «Scream VI» το 2023, η οποία σχετιζόταν με οικονομικές διαφωνίες. Από τον Μάρτιο του 2024 είχε επιβεβαιωθεί η επιστροφή της, με τον Kevin Williamson, σεναριογράφο της αρχικής ταινίας «Scream» του 1996, να αναλαμβάνει αυτή τη φορά και τη σκηνοθεσία.

Στο «Scream 7» η Sidney Prescott έχει δημιουργήσει μια ήρεμη οικογενειακή ζωή μαζί με τον σύζυγό της Mark, τον οποίο υποδύεται ο Joel McHale, και την κόρη τους Tatum, ρόλο που ερμηνεύει η Isabel May. Η εμφάνιση ενός νέου Ghostface αναγκάζει τη Sidney Prescott να επιστρέψει στη γνώριμη κατάσταση επιβίωσης για να προστατεύσει την οικογένειά της.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Courteney Cox, David Arquette, Scott Foley, Matthew Lillard, Jasmin Savoy Brown και Mason Gooding, ενώ στο καστ συμμετέχουν και οι Joel McHale, Isabel May, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Mark Consuelos και Ethan Embry, σηματοδοτώντας μια ακόμη δυνατή επιστροφή για τη δημοφιλή σειρά τρόμου.

Διάβασε επίσης: Οι 10 πιο τρομακτικές ταινίες σύμφωνα με την επιστήμη

Δες κι αυτό…