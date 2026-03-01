Τα statement κολιέ είναι το αξεσουάρ που θα φοράς ξανά και ξανά το 2026

Τα statement κολιέ επιστρέφουν δυναμικά από τις πασαρέλες στο κόκκινο χαλί και γίνονται must-have για καθημερινό στυλ

Το statement κολιέ παραμένει διαχρονικό και αξεπέραστο στο χώρο της μόδας, από τις κόκκινες μοκέτες μέχρι τις καθημερινές εμφανίσεις. Στην πρόσφατη περιοδεία προώθησης της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη, η Margot Robbie φόρεσε ένα από τα πιο iconic κολιέ που ανήκε κάποτε στην Elizabeth Taylor, ενώ χτες στο κόκκινο χαλί των BAFTA η Odessa A’zion ολοκλήρωσε το look της με ένα ασημένιο choker γεμάτο διαμάντια, που θύμιζε νερό να ρέει πάνω στο λαιμό.

Η ιστορία του statement necklace ξεκινάει από την Αρχαία Αίγυπτο, όπου τα χρυσά φαρδιά κολιέ φοριούνταν για προστασία. Στη δεκαετία του 1920 τα κολιέ με πολύχρωμες χάντρες ήταν must-have, τη δεκαετία του ’50 και ’60 οι σταρ του κινηματογράφου υιοθέτησαν τα choker (όπως η Audrey Hepburn στο Breakfast at Tiffany’s), ενώ τα ’70s είδαν την άνοδο των chunky, πολύχρωμων πλαστικών κολιέ. Τη δεκαετία του ’80 και ’90, το layering έγινε μόδα, δείχνοντας ότι ο τρόπος που το statement εκφράζεται εξελίσσεται συνεχώς.

Διάβασε επίσης: Το baby pink look της Gwyneth Paltrow είναι μια ματιά στο παρελθόν

Σήμερα, η μόδα φαίνεται να προτείνει το statement necklace όχι μόνο για ειδικές εμφανίσεις αλλά και για καθημερινό styling. Στη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, οι πασαρέλες έδειξαν ότι ένα εντυπωσιακό κολιέ μπορεί να μετατρέψει ακόμα και ένα απλό outfit σε έργο τέχνης. Στο New York Fashion Week, η Tory Burch παρουσίασε μακριές αλυσίδες με oversized ψαράκια, ενώ ο Ralph Lauren χρησιμοποίησε ασημένια τριπλά κολιέ που θύμιζαν… πανοπλία. Στην LaQuan Smith, τα ανοιχτά πουκάμισα έγιναν το τέλειο καμβά για μαύρο και σμαραγδένιο κολιέ με μεγάλο μενταγιόν.

Στις υπόλοιπες συλλογές, όπως της Sinead Gorey, υπερμεγέθη κοσμήματα κρέμονταν από χοντρό μέταλλο, ενώ στη συνεργασία του Paul Costelloe με PK Bijoux τα κολιέ κέρδιζαν την παράσταση με vintage έμπνευση, αλυσίδες, αγκράφες και μετάλλια.

Από το Midtown έως το Brooklyn και ακόμη και σε βάρκες με Kim Shui, τα statement necklaces ήταν παντού, αποδεικνύοντας ότι παραμένουν το απόλυτο fashion αξεσουάρ που μπορεί να μεταμορφώσει κάθε εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 4 στιλιστικά hacks θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινό outfit

Δες κι αυτό…