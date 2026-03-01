Celeb News 01.03.2026

Ο Kanye West αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη

Ο Tony Saxon ζητά πάνω από 1 εκατ. δολάρια για απλήρωτες αποδοχές και καταγγέλλει επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και διάκριση λόγω αναπηρίας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα δικαστική υπόθεση φέρνει τον Kanye West στο επίκεντρο, καθώς πρώην συνεργάτης του διεκδικεί αποζημιώσεις για απλήρωτη εργασία και παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας που σχετίζονται με την ανακαίνιση της πολυτελούς κατοικίας του καλλιτέχνη στο Malibu της California. Η αγωγή, που κατατέθηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2023, αφορά τον Tony Saxon, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εργάστηκε ως project manager στην παραθαλάσσια έπαυλη που είχε αγοράσει ο Kanye West το 2021 έναντι 57 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Tony Saxon φέρεται να προσλήφθηκε επίσης ως υπεύθυνος ασφάλειας και μόνιμος φροντιστής του ακινήτου με αμοιβή 20.000 δολάρια την εβδομάδα, ωστόσο υποστηρίζει ότι πληρώθηκε μόνο μία φορά.

Ο Tony Saxon καταγγέλλει ότι εργαζόταν υπό επικίνδυνες συνθήκες και αναγκαζόταν να κοιμάται σε πρόχειρα σημεία του σπιτιού, χρησιμοποιώντας το παλτό του ως αυτοσχέδιο κρεβάτι. Σύμφωνα με την αγωγή, τα παράπονα που υπέβαλε αγνοήθηκαν, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου του 2021 τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη και ζήτησε άδεια για να αναρρώσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Kanye West επέμεινε να συνεχιστούν οι εργασίες και ότι στις 5 Νοεμβρίου 2021 απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με «επικίνδυνα αιτήματα».

kanye_west
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για διάκριση λόγω αναπηρίας, παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας της California και παράνομη απόλυση. Ο Tony Saxon διεκδικεί αποζημίωση άνω του 1 εκατ. δολαρίων για απλήρωτους μισθούς, απώλεια εισοδήματος, ιατρικά έξοδα και ψυχική οδύνη. Ο Neama Rhamani δήλωσε ότι «ο Tony περίμενε 2,5 χρόνια για να βρεθεί ενώπιον δικαστηρίου και ανυπομονεί να παρουσιάσει την ιστορία του σε ενόρκους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκπρόσωποι του Kanye West δεν έχουν σχολιάσει δημόσια την υπόθεση, ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης, που πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Ye, έχει κινηθεί νομικά εναντίον του Tony Saxon και των δικηγόρων του, υποστηρίζοντας ότι επέβαλαν παράνομα προσημείωση ύψους 1,8 εκατ. δολαρίων στο ακίνητο, η οποία σύμφωνα με τον Tony Saxon κατατέθηκε για να εξασφαλιστεί η πληρωμή της εργασίας του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kanye West δικαστήριο δίκη
No items found.