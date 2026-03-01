Candy Pink: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που θα σε βάλει σε ανοιξιάτικο mood

Το candy pink επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο του μανικιούρ με πιο φρέσκια, φωτεινή και κομψή εκδοχή. Αυτή η παστέλ απόχρωση συνδυάζει την απλότητα με τη λάμψη, δημιουργώντας νύχια που φαίνονται περιποιημένα και ταυτόχρονα εντυπωσιακά.

Η τάση αυτή κερδίζει έδαφος χάρη σε celebrities όπως η Hailey Bieber, που αναδεικνύουν το candy pink σε γυαλιστερό, «glazed» φινίρισμα, ιδανικό για μακριά ή αμυγδαλωτά νύχια. Το αποτέλεσμα είναι κομψό και girly, χωρίς να γίνεται υπερβολικό, και ταιριάζει από το πρωί στο γραφείο μέχρι βραδινές εξόδους.

Τι είναι το candy pink μανικιούρ;

Η βάση είναι πάντα ένα απαλό παστέλ ροζ, ενώ πάνω του εφαρμόζεται ένα ελαφρώς γυαλιστερό ή ημιδιάφανο top coat. Κάποιες εκδοχές διαθέτουν διακριτική ιριδίζουσα λάμψη, άλλες μιμούνται το gel φινίρισμα με «υγρή» επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι νύχια με βάθος, φωτεινότητα και υγιή όψη, που δείχνουν φρέσκα και νεανικά.

Η «γυάλινη» πινελιά της Hailey Bieber

Το glazed manicure που έχει γίνει δημοφιλές χάρη στη Hailey Bieber, φέτος εμφανίζεται σε απαλούς ροζ τόνους. Το γυαλιστερό φινίρισμα αναδεικνύει τα νύχια, προσθέτει έντονη αλλά κομψή λάμψη και συνδυάζεται εύκολα με minimal κοσμήματα και ουδέτερα σύνολα. Το candy pink γίνεται έτσι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, προσφέροντας girly διάθεση χωρίς υπερβολές.

Γιατί να το δοκιμάσετε φέτος

Είναι ένα μανικιούρ ισορροπεί ανάμεσα στο μίνιμαλ και το glossy glam. Προσφέρει φρεσκάδα, φωτεινότητα και κομψότητα, χωρίς να φαίνεται «φορτωμένο». Αν θες ένα μανικιούρ που να αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση και να παραμένει επίκαιρο κάθε σεζόν, το candy pink είναι η πιο γλυκιά και ασφαλής επιλογή.

