Η Catherine Deneuve τιμά τη Marilyn Monroe με το βιβλίο Marilyn chérie

Η Catherine Deneuve συνεργάζεται με τον συλλέκτη Sébastien Cauchon σε μια έκδοση με σπάνιες φωτογραφίες για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Marilyn Monroe
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα νέο βιβλίο αφιερωμένο στη θρυλική Marilyn Monroe συνυπογράφει η Catherine Deneuve, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια σχέση θαυμασμού που τη συνδέει με την Αμερικανίδα σταρ. Η έκδοση με τίτλο «Marilyn chérie» αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της Marilyn Monroe.

Το βιβλίο, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον συλλέκτη Sébastien Cauchon, παρουσιάζει μια ιδιαίτερα προσωπική ματιά της Catherine Deneuve πάνω σε φωτογραφίες της Marilyn Monroe. Στις σελίδες του περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από κινηματογραφικά πλατό, δοκιμές κοστουμιών, πορτρέτα από γνωστούς φωτογράφους, φωτογραφίες Τύπου αλλά και ερασιτεχνικές λήψεις. Πολλές από τις εικόνες προέρχονται από την ιδιωτική συλλογή του Sébastien Cauchon και αρκετές δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Catherine Deneuve, που θεωρείται η ίδια εμβληματική μορφή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, έχει επηρεαστεί βαθιά από την καριέρα της Marilyn Monroe. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Marilyn, dite Norma Jean», ενώ είχε συνεργαστεί με τον Jack Lemmon, συμπρωταγωνιστή της Marilyn Monroe στην ταινία «Some Like It Hot», στην αμερικανική παραγωγή «The April Fools» το 1968. Αργότερα εμφανίστηκε δίπλα στον Yves Montand, ο οποίος είχε παίξει μαζί με τη Marilyn Monroe στο «Let’s Make Love», στην ταινία «Le Sauvage» του Jean Paul Rappeneau το 1975.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο βιβλίο «Marilyn chérie» η Catherine Deneuve γράφει για την εικόνα που είχε σχηματίσει για τη Marilyn Monroe, σημειώνοντας «Τόσο όμορφη, τόσο ανοιχτή, σχεδόν άγνωστη. Τόσο γενναιόδωρη με το σώμα της, με το πρόσωπό της γερμένο προς τα πίσω, με κάτι παιδικό που δεν την κάνει ποτέ να φαίνεται προκλητική. Η ηθοποιός της οποίας έχω δει όλες τις ταινίες, ποτέ δεν τη γνώρισα, αλλά είναι από τις πιο πολύτιμες για μένα». Η έκδοση αριθμεί 224 σελίδες και θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Flammarion, ο οποίος κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα έκδοσης, ενώ η Catherine Deneuve και ο Sébastien Cauchon διατηρούν τα δικαιώματα πιθανής κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής διασκευής.

Ο Sébastien Cauchon έχει στο παρελθόν γράψει το βιβλίο «Marilyn 1962», το οποίο κυκλοφόρησε το 2016 και αποτέλεσε βάση για πρότζεκτ μίνι σειράς.

Κεντρική φωτογραφία: Η Marilyn Monroe το 1953. www.wikipedia.org

No items found.