Rosanna Mailan στο Mad Radio 106,2: «Είμαι μητέρα κι αυτό είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

Η φιναλίστ του Sing for Greece 2026 βρέθηκε καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning και μίλησε για την Eurovision και την ζωή της γενικότερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε η Rosanna Mailan, η οποία μίλησε για την Eurovision, με αφορμή την συμμετοχή της στο Sing for Greece 2026 αλλά και για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

«Είναι πολύ ευχάριστο που έχω κερδίσει την αγάπη του κοινού και με έχουν γνωρίσει πολλά νέα άτομα που δεν με ήξερες πριν την Eurovision», είπε αρχικά και έπειτα αποκάλυψε για πρώτη φορά πως έπαθε κρίση πανικού πριν τον ημιτελικό και τον τελικό.

«Δεν το έχω πει ποτέ, το λέω πρώτη φορά εδώ. Εγώ έχω επαφή με το stage από 7 χρονών. Δεν είναι κάτι ξένο για εμένα, αλλά η αλήθεια είναι για πρώτη φορά έπαθα κρίση πανικού πριν βγω στη σκηνή του Sing for Greece. Είχα πολλούς παλμούς, ειδικά στον ημιτελικό. Έκανα προσευχή και πολλές αναπνοές. Είπα θέλω να το ζήσω και έκανα ό,τι μπορούσα. Έχω προπονηθεί σκληρά για αυτό. Είχαμε πολλές ώρες πρόβες, ξενύχτια, αλλά έχω δουλέψει πολύ με το σώμα και την φωνή και ήθελα να ήμουν έτοιμη».

Για το πώς ήρθε στην Ελλάδα, ενώ κατάγεται από την Κούβα, αποκάλυψε πως πρώτα ήρθε ο πατέρας της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη και έπειτα ακολούθησε κι εκείνη στην ηλικία των 17 ετών, για να γίνει μέρος της μπάντας του. «Οι διαφορές Κούβας – Ελλάδας είναι πολύ λίγες. Η Ελλάδα για μένα είναι μια Κούβα στην Ευρώπη. Έμαθα ελληνικά μόνη μου, διάβαζα πολύ και έμαθα εύκολα αλλά μερικοί φθόγγοι με δυσκόλεψαν αρκετά. Η πιο δύσκολη λέξη είναι το αναψυκτικό».

Με αφορμή την συγκινητική ομιλία της Jessie Buckley στα BAFTA 2026, η οποία τίμησε τις γυναίκες που την διαμόρφωσαν και μοιράστηκε τη χαρά της μητρότητας, η Rosanna εξομολογήθηκε: «Η μητρότητα τα δινει όλα. Εγώ είμαι μητέρα, έγινα 19 χρονών. Έχω έναν γιο 16 χρονών και είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Το να μεγαλώσω το παιδί μου, να είμαι εκεί, παρόλο που ήθελα να κάνω καριέρα, μου έδωσε πολλή έμπνευση και δύναμη, δεν μπορούσα να τα παρατήσω. Ο γιος μου, ο Antoni, με στήριξε πολύ την περίοδο της Eurovision, παρόλο που είναι στην εφηβεία και δεν θέλει πολλά-πολλά και με αγκάλιαζε κάθε μέρα. Η συμβουλή μου στις μαμάδες είναι να έχουν επικοινωνία με τα παιδιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιδί μου σπουδάζει μουσική και θέλει να πάει στην Κέρκυρα».

Σχολιάζοντας τον Bad Bunny, ο οποίος ενώνει δυνάμεις με Edward Norton και Javier Bardem στο ιστορικό δράμα «Porto Rico» που είναι αφιερωμένο στην ιστορία του Πουέρτο Ρίκο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως θα της άρεσε πολύ να είναι μέρος ενός βιβλίου ή μιας ταινίας, καθώς η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη και αποτελεί θετικό παράδειγμα για τους ανθρώπους που δεν τα παρατούν ποτε.

Αναφορικά με το πώς πήρε την απόφαση να δηλώσει συμμετοχή στη Eurovision, η Rosanna Mailan είπε: «Η ομάδα του Eurovisionfan μου έστειλαν μήνυμα στο Instagram για να συμμετάσχω στη Eurovision μιας και ήταν μια διαδικασία ανοιχτή προς άλλους. Οπότε ξεκίνησα να ψάχνω τραγούδι με τον παραγωγό μου και καταλήξαμε στο Άλμα, μιας και στα ισπανικά σημαίνει ψυχή και στα ελληνικά εξέλιξη. Με βάση αυτό το τραγούδι, με προσέγγισαν ιδρύματα για παιδιά, όπως το «Άλμα» και θα είμαι μέλος τους, μαζί με την μουσική μου. Επίσης, είμαι σε επαφή με έναν συγγραφέα ο οποίος γράφει βιβλία για παιδιά, ένα από αυτά λέγεται Άλμα και θα γράψουμε μουσική καθώς κάποια στιγμή θα γίνει audiobook».

«Δεν έχω περάσει κάτι άσχημο επαγγελματικό. Ήξερα πάντα τι ήθελα και πώς θα το καταφέρω, όπου πήγαινα κέρδιζα τον σεβασμό από όλους και έβαζα παντού όρια», πρόσθεσε λίγο αργότερα.  Με αφορμή το dress code του Met Gala 2026, που έχει επίκεντρο το «ντυμένο σώμα», όχι μόνο ως φορέσιμο αντικείμενο αλλά ως καλλιτεχνικό και πολιτισμικό σύμβολο, η Rosanna τόνισε: «Εγώ θα έβγαινα με ελαφρύ ύφασμα, σε απαλό χρώμα και θα ήθελα ένα χρωματιστό αξεσουάρ για να συνδυάσω την απαλότητα της ψυχής αλλά και την χαρά των χρωμάτων που με χαρακτηρίζουν».

Μιλώντας για τα 3 πράγματα που πρέπει να αφαιρέσεις άμεσα από το βιογραφικό σου, η τραγουδίστρια θεωρεί πως σε μια συνέντευξη για δουλειά το πιο σημαντικό είναι η επικοινωνία και το να είσαι ξεκάθαρος, σίγουρος και έμπειρος για αυτό που θες να κάνεις. «Ακόμα κι αν δεν ξέρεις, πρέπει να δείξεις ότι ξέρεις», σημείωσε.

