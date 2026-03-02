Fashion 02.03.2026

Bottega Veneta Fall 26: Όταν η μόδα γίνεται δήλωση θηλυκής δύναμης

Η συλλογή Fall 2026 της Louise Trotter για τον οίκο Bottega Veneta συνδυάζει τον αρχιτεκτονικό μπρουταλισμό με τη θηλυκή αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην πρώτη της εμφάνιση για τη Bottega Veneta την περασμένη σεζόν, η Louise Trotter είχε αφήσει άφωνο τον χώρο της μόδας με μια από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις της χρονιάς. Φέτος, στο Palazzo San Fedele του Μιλάνου, η σχεδιάστρια παρουσίασε μια συλλογή που ορίζει τη διάλογο μεταξύ brutalism και αισθησιασμού.

Τα πρώτα looks ήταν καθαρό brutalism, με έντονους ώμους και φαρδιά ισχία. Τα ρούχα σε ψυχρούς τόνους μαύρου και γκρι θύμιζαν την επιβλητική αρχιτεκτονική του Μιλάνου. Δεν πρόκειται για αναφορά στα power suits της δεκαετίας του ’80, εδώ η σιλουέτα είναι αποκλειστικά γυναικεία. Τα ενδύματα λειτουργούν ταυτόχρονα σαν προστατευτικό κέλυφος και έκφραση δύναμης.

Διάβασε επίσης: New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

Οι λεπτές δερμάτινες καμπαρτίνες για άνδρες με micro-intrecciato αλλά και η Liya Kebede με oversized sculpted tunic και trousers έδωσαν την αίσθηση σιγουριάς και στιλ. Καθώς η επίδειξη προχωρούσε, τα υλικά έγιναν πιο απρόβλεπτα με fiberglass, μεταξωτά minidresses με ποιότητα shearling και λαμπερές κόκκινες εμφανίσεις που αιχμαλώτισαν τα βλέμματα.

Η πιο συναρπαστική πλευρά της συλλογής ήταν τα outerwear. Από shearling coats που θύμιζαν την Margot Tenenbaum μέχρι φαντασμαγορικά fiberglass πανωφόρια σε ασπρόμαυρους τόνους, κάθε κομμάτι φαινόταν σαν προστατευτικό κέλυφος που παντρεύει ασφάλεια και προσωπική έκφραση. Μερικά ρούχα θύμιζαν τις εντυπωσιακές δημιουργίες Nick Cave’s Soundsuits, ενισχύοντας την αίσθηση δύναμης και φροντίδας.

Η ομάδα του οίκου αναφέρει ότι η συλλογή είναι αφιερωμένη στην έκφραση του συλλογικού, στη συνεργασία καρδιάς, μυαλού και χεριού. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, μια επίδειξη όπου η αρχιτεκτονική, η θηλυκότητα και η καινοτομία συναντώνται με μαγικό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

Bottega Veneta Fashion
