Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

Η συλλογή Fall/Winter 2026 του οίκου Ferragamo από τον Maximilian Davis επαναπροσδιορίζει τη ραπτική μέσα από αναφορές στην εποχή της Jazz μουσικής

Στην καρδιά του Μιλάνου, στο εμβληματικό La Triennale di Milano, ο Maximilian Davis παρουσίασε τη συλλογή Fall/Winter 2026–2027 για τον οίκο Ferragamo, συνεχίζοντας τη δημιουργική αφήγηση που ξεκίνησε την προηγούμενη σεζόν. Η συλλογή λειτουργεί σαν φυσική συνέχεια της έρευνάς του γύρω από την αισθητική Africana της δεκαετίας του 1920, εμπνευσμένη από τη Harlem Renaissance και την πολιτισμική ενέργεια της Jazz Age.

Το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη ερμηνεία της ελευθερίας που γεννήθηκε τότε, όταν οι γυναίκες άφησαν πίσω τους τους κορσέδες και αγκάλιασαν πιο χαλαρές, ρευστές σιλουέτες.

Η επίδειξη ξεκίνησε μέσα σε σκοτεινή, δραματική ατμόσφαιρα. Καθώς τα πρώτα looks εμφανίζονταν στην πασαρέλα, οι σιλουέτες αποκάλυπταν μια σαφή πρόθεση: την επανεξέταση της κλασικής ραπτικής. Oversized peacoats με ναυτικές αναφορές, μεταξωτά πουκάμισα με κορδόνια μέχρι τον λαιμό, φαρδιά double-breasted παλτό και αποδομημένα κοστούμια δημιουργούσαν ένα σύνολο που ισορροπούσε ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Ο Davis εστίασε ιδιαίτερα στη δομή των ρούχων. Τα κουμπιά έγιναν βασικό σχεδιαστικό εργαλείο, επιτρέποντας στα κομμάτια να ανοίγουν, να μεταμορφώνονται και να αποκαλύπτουν το σώμα με ελεγχόμενο τρόπο. Φορέματα και κοστούμια κατασκευασμένα από panels ενώνονταν μεταξύ τους, δημιουργώντας μια modular αισθητική που έδινε κίνηση και ελευθερία στο σώμα.

Τα ανδρικά looks αποτέλεσαν ένα από τα πιο δυνατά σημεία της συλλογής. Τα κοστούμια με τις φαρδιές αναλογίες παρέπεμπαν στα ανανεωμένα zoot suits της δεκαετίας του ’20, αλλά μέσα από μια σύγχρονη, καθαρή ματιά.

Τα σακάκια και τα παντελόνια είχαν μια effortless κομψότητα που θα μπορούσε να ανήκει σε έναν σύγχρονο κοσμοπολίτη, είτε περπατά στους δρόμους του Μιλάνου είτε ταξιδεύει μεταξύ μητροπόλεων όπως η Καζαμπλάνκα και το Χονγκ Κονγκ.

Τα χρώματα της μνήμης

Καθώς η ένταση της μουσικής υποχωρούσε, η φωνή της Kelela πλημμύρισε τον χώρο τραγουδώντας «This crazy world needs peace». Την ίδια στιγμή, η παλέτα των χρωμάτων μεταμορφώθηκε.

Τα αυστηρά μαύρα, cream και navy αντικαταστάθηκαν από muted πράσινα, ξεθωριασμένα μπλε και απαλές αποχρώσεις πορτοκαλί. Οι αποχρώσεις αυτές έδιναν την αίσθηση ότι η ένταση της δεκαετίας του ’20 έχει περάσει μέσα από το φίλτρο της ιστορίας. Σύμφωνα με τον Davis, πρόκειται για μια παλέτα που θυμίζει τις αυθεντικές αποχρώσεις της εποχής, αλλά σαν να τις βλέπουμε μέσα από μια ομίχλη χρόνου.

Τα showstopper φορέματα

Στο τελευταίο μέρος της επίδειξης εμφανίστηκαν τα πιο θεατρικά κομμάτια της συλλογής. Μεταλλικά χρυσά gowns από foiled velvet lamé και slip dresses από floral jacquard δημιούργησαν μια αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.

Ένα draped χρυσό φόρεμα με ψηλό λαιμό και ουρά που έφτανε μέχρι το πάτωμα ξεχώρισε ως μία από τις πιο δυνατές εικόνες της πασαρέλας. Δεν ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς το συγκεκριμένο look πάνω στη Tilda Swinton, της οποίας η αισθητική ταιριάζει ιδανικά με την αυστηρή αλλά ποιητική κομψότητα του Davis.

Μια συλλογή για την εποχή της αβεβαιότητας

Ο Maximilian Davis αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι η μόδα μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία που ξεπερνά τα ρούχα. Η συλλογή FW26 ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη πραγματικότητα, μετατρέποντας την αποδομημένη ραπτική και τις απαλές αποχρώσεις σε έναν διάλογο με τον κόσμο γύρω μας.

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η πρότασή του για τον Ferragamo θυμίζει ότι η κομψότητα δεν είναι μόνο αισθητική επιλογή, είναι και τρόπος να εκφράσεις συναίσθημα, ταυτότητα και ελευθερία.

