Celeb News 02.03.2026

Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της

Η τραγουδίστρια έχει μπει για τα καλά σε πασχαλινό mood 
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά σε πασχαλινό mood μιας κι ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα του σπιτιού της, όπου ετοίμασε σπιτικά τσουρέκια έχοντας στο πλευρό της τον στενό της φίλο και κουμπάρο, Κώστα Καπετανίδη.

Στο απόσπασμα, η ίδια δείχνει τα φρεσκοψημένα γλυκίσματα, ενώ οι δυο τους τα δοκιμάζουν με ενθουσιασμό, την ώρα που κι άλλα βρίσκονται ακόμη στον φούρνο. Με χιουμοριστική διάθεση, η Δέσποινα δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει λέγοντάς του να το πάει πιο χαλαρά, αφού είχε ήδη καταναλώσει σχεδόν το μισό τσουρέκι.

https://www.instagram.com/desp1navandi/

Διάβασε επίσης: Κλέλια Ρένεση: Η ανάρτηση από την μονάδα θεραπείας καρκινοπαθών – «Ψηλά το κεφάλι»

Μάλιστα, θυμήθηκε μια παιδική της συνήθεια, αποκαλύπτοντας πως όταν η μητέρα της την έστελνε να αγοράσει ψωμί, εκείνη συνήθιζε να το… δοκιμάζει στον δρόμο της επιστροφής, όχι επειδή πεινούσε, αλλά «από ευγένεια», όπως είπε αστειευόμενη. Το βίντεο συνοδευόταν από μια λιτή αλλά γιορτινή ευχή: «Και του χρόνου με υγεία».

Αυτή είναι η συνταγή της Δέσποινας Βανδή για τσουέκια όπως την έχει δώσει η ίδια:

Υλικά

• 6 αυγά
• 180 γρ.μαγιά
• 2 1/2 κιλά αλευρι για όλες τις χρήσεις
• 1 1/2 φλ χλιαρό νερό
• 300γρ βούτυρο αιγοπρόβειο
• 750 ζάχαρη
• 600 γρ γάλα
• 1 φακελάκι μαχλέπι
• 1 φακελάκι κακουλε
• 5-6 κομματάκια μαστίχας
• 1/2 κγ αλάτι
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

https://www.instagram.com/desp1navandi/

Εκτέλεση

«Ετοιμάζουμε το προζυμι. Νερό μαγιά και 1/2 κιλό αλεύρι! Να θυμάστε ότι το σημαντικότερο στο να φτιάξετε τσουρέκια είναι πως όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου!Τα του ψυγείου να μην είναι παγωμένα και τα ζεστά να μην είναι καυτά! Όση ώρα κάνει το προζύμι να φουσκώσει εγώ παράλληλα κάνω τα παρακάτω! Λιώνω του βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι και το βάζω στην άκρη. Στη συνέχεια ζεσταίνω το γάλα και ρίχνω μέσα τη ζάχαρη και ανακατεύω! Τα αυγά θα τα ρίξω χτυπημένα μέσα στο υγρό αυτό μείγμα αφού έχει γίνει χλιαρό! Έτσι έχω άλλο ένα κατσαρολάκι με το μείγμα γάλα-ζάχαρη-αυγά έτοιμο και το βάζω κι αυτό στην άκρη! Ρίχνω περιμετρικά στη λεκάνη το αλεύρι αφήνοντας μια τρύπα στη μέση.Πανω στο αλεύρι ρίχνω το αλάτι το ξύσμα το μαχλέπι το κακουλε και τη μαστίχα την οποία πρέπει να την κάνετε σκόνη είτε με γουδι και γουδοχέρι -πατροπαράδοτα- είτε στο multi όπου θα τη χτυπήσετε με λίγη ζάχαρη! Ανακατεύετε τα υλικά με το αλεύρι!Τρελαινομαι με τις πρώτες αυτές μυρωδιές!

Όταν το προζύμι είναι έτοιμο ρίχνετε το μείγμα γαλα -ζάχαρη -αυγά και προσπαθείτε ζουλωντας το (δε μπορώ αλλιώς να σας το περιγράψω) να το διαλύσετε όσο γίνεται! Στη συνέχεια το ρίχνετε όλο αυτό στη μέση της λεκάνης και ζυμώνετε!Τα χέρια κολλάνε και μπορεί να νομίζετε ότι αποτύχατε! Τότε ρίχνετε λίγο λίγο το λιωμένο αγνό βούτυρο στα χέρια σας και συνεχίζετε την προσπάθεια!Θα δείτε στο τέλος ποσο ωραίο γίνεται! Σα μωρό! Σκεπάζετε με βρεγμένες πετσέτες και τυλίγετε με μια κουβέρτα τη λεκάνη και την αφήνετε σε ζεστό μέρος!Μην είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό δίπλα! Το αφήνετε τουλάχιστον για 1 ώρα! Στη συνέχεια σε έναν πάγκο πλάθετε τα τσουρέκια σας-μην αλευρώσετε τον πάγκο! Τα βάζετε στο ταψί με λαδόκολλα από κάτω! Τα αλείφετε με αυγό και τα ψήνετε για 25′ -έχετε προθερμανει το φούρνο εννοείται- στους 175 βαθμούς! Αναλογως βέβαια πάντα με το φούρνο σας!».


Διάβασε επίσης: Παναγιώτης Μπουγιούρης: Η ανατριχιαστική εμπειρία από τη διαμονή του στο Ιράν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Πάσχα συνταγή τσουρέκια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

02.03.2026
Επόμενο
Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

02.03.2026

Δες επίσης

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli
Fashion

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli

02.03.2026
New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style
Fashion

New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

02.03.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

02.03.2026
Vintage glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026 – Τα πιο εντυπωσιακά looks
Fashion

Vintage glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026 – Τα πιο εντυπωσιακά looks

02.03.2026
Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring
Fashion

Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

02.03.2026
Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς
Beauty

Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

02.03.2026
Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style
Fashion

Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style

02.03.2026
Αυτό είναι το ζώδιο που πάντα έχει το πάνω χέρι – Και δεν είναι Λέων
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που πάντα έχει το πάνω χέρι – Και δεν είναι Λέων

02.03.2026
Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου
Life

Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών