Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της

Η Δέσποινα Βανδή φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά σε πασχαλινό mood μιας κι ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο μέσα από την κουζίνα του σπιτιού της, όπου ετοίμασε σπιτικά τσουρέκια έχοντας στο πλευρό της τον στενό της φίλο και κουμπάρο, Κώστα Καπετανίδη.

Στο απόσπασμα, η ίδια δείχνει τα φρεσκοψημένα γλυκίσματα, ενώ οι δυο τους τα δοκιμάζουν με ενθουσιασμό, την ώρα που κι άλλα βρίσκονται ακόμη στον φούρνο. Με χιουμοριστική διάθεση, η Δέσποινα δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει λέγοντάς του να το πάει πιο χαλαρά, αφού είχε ήδη καταναλώσει σχεδόν το μισό τσουρέκι.

Μάλιστα, θυμήθηκε μια παιδική της συνήθεια, αποκαλύπτοντας πως όταν η μητέρα της την έστελνε να αγοράσει ψωμί, εκείνη συνήθιζε να το… δοκιμάζει στον δρόμο της επιστροφής, όχι επειδή πεινούσε, αλλά «από ευγένεια», όπως είπε αστειευόμενη. Το βίντεο συνοδευόταν από μια λιτή αλλά γιορτινή ευχή: «Και του χρόνου με υγεία».

Αυτή είναι η συνταγή της Δέσποινας Βανδή για τσουέκια όπως την έχει δώσει η ίδια:

Υλικά

• 6 αυγά

• 180 γρ.μαγιά

• 2 1/2 κιλά αλευρι για όλες τις χρήσεις

• 1 1/2 φλ χλιαρό νερό

• 300γρ βούτυρο αιγοπρόβειο

• 750 ζάχαρη

• 600 γρ γάλα

• 1 φακελάκι μαχλέπι

• 1 φακελάκι κακουλε

• 5-6 κομματάκια μαστίχας

• 1/2 κγ αλάτι

• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Εκτέλεση

«Ετοιμάζουμε το προζυμι. Νερό μαγιά και 1/2 κιλό αλεύρι! Να θυμάστε ότι το σημαντικότερο στο να φτιάξετε τσουρέκια είναι πως όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου!Τα του ψυγείου να μην είναι παγωμένα και τα ζεστά να μην είναι καυτά! Όση ώρα κάνει το προζύμι να φουσκώσει εγώ παράλληλα κάνω τα παρακάτω! Λιώνω του βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι και το βάζω στην άκρη. Στη συνέχεια ζεσταίνω το γάλα και ρίχνω μέσα τη ζάχαρη και ανακατεύω! Τα αυγά θα τα ρίξω χτυπημένα μέσα στο υγρό αυτό μείγμα αφού έχει γίνει χλιαρό! Έτσι έχω άλλο ένα κατσαρολάκι με το μείγμα γάλα-ζάχαρη-αυγά έτοιμο και το βάζω κι αυτό στην άκρη! Ρίχνω περιμετρικά στη λεκάνη το αλεύρι αφήνοντας μια τρύπα στη μέση.Πανω στο αλεύρι ρίχνω το αλάτι το ξύσμα το μαχλέπι το κακουλε και τη μαστίχα την οποία πρέπει να την κάνετε σκόνη είτε με γουδι και γουδοχέρι -πατροπαράδοτα- είτε στο multi όπου θα τη χτυπήσετε με λίγη ζάχαρη! Ανακατεύετε τα υλικά με το αλεύρι!Τρελαινομαι με τις πρώτες αυτές μυρωδιές!

Όταν το προζύμι είναι έτοιμο ρίχνετε το μείγμα γαλα -ζάχαρη -αυγά και προσπαθείτε ζουλωντας το (δε μπορώ αλλιώς να σας το περιγράψω) να το διαλύσετε όσο γίνεται! Στη συνέχεια το ρίχνετε όλο αυτό στη μέση της λεκάνης και ζυμώνετε!Τα χέρια κολλάνε και μπορεί να νομίζετε ότι αποτύχατε! Τότε ρίχνετε λίγο λίγο το λιωμένο αγνό βούτυρο στα χέρια σας και συνεχίζετε την προσπάθεια!Θα δείτε στο τέλος ποσο ωραίο γίνεται! Σα μωρό! Σκεπάζετε με βρεγμένες πετσέτες και τυλίγετε με μια κουβέρτα τη λεκάνη και την αφήνετε σε ζεστό μέρος!Μην είναι κανένα παράθυρο ανοιχτό δίπλα! Το αφήνετε τουλάχιστον για 1 ώρα! Στη συνέχεια σε έναν πάγκο πλάθετε τα τσουρέκια σας-μην αλευρώσετε τον πάγκο! Τα βάζετε στο ταψί με λαδόκολλα από κάτω! Τα αλείφετε με αυγό και τα ψήνετε για 25′ -έχετε προθερμανει το φούρνο εννοείται- στους 175 βαθμούς! Αναλογως βέβαια πάντα με το φούρνο σας!».





