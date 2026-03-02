Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Θρίαμβος για το «Sinners» και το «The Pitt», διακρίσεις για Michael B. Jordan, Jessie Buckley, Sean Penn και Keri Russell στην 32η τελετή απονομής

Με έντονο ανταγωνισμό και σημαντικές διακρίσεις πραγματοποιήθηκε η 32η τελετή των Actor Awards 2026, τα οποία ήταν μέχρι πρότινος γνωστά ως Screen Actors Guild Awards. Μεγάλος νικητής στον κινηματογράφο αναδείχθηκε το «Sinners», το οποίο απέσπασε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας συνόλου σε ταινία. Το καστ της ταινίας, στο οποίο συμμετέχουν οι Delroy Lindo, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li, Lola Kirke, Michael B. Jordan και Jack O’Connell, τιμήθηκε για τη συλλογική του ερμηνεία. Παράλληλα, ο Michael B. Jordan απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Ryan Coogler.

Στις υπόλοιπες κινηματογραφικές κατηγορίες, η Jessie Buckley τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Hamnet». Ο Sean Penn απέσπασε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή του στο «One Battle After Another», ενώ η Amy Madigan βραβεύθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Weapons».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «The Studio» αναδείχθηκε καλύτερο σύνολο σε κωμική σειρά, με τον Seth Rogen να κερδίζει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμική σειρά. Ο Seth Rogen παρέλαβε επίσης το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κωμική σειρά εκ μέρους της Catherine O’Hara, η οποία απεβίωσε τον Ιανουάριο, αποτίοντας έναν συγκινητικό φόρο τιμής στη συνεργάτιδά του.

Το «The Pitt» κατέκτησε το βραβείο καλύτερου συνόλου σε δραματική σειρά, ενώ ο Noah Wyle τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη συγκεκριμένη παραγωγή. Η Keri Russell αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά για τη συμμετοχή της στο «The Diplomat». Στις κατηγορίες μίνι σειράς, η Michelle Williams απέσπασε το βραβείο για την ερμηνεία της στο «Dying for Sex», ενώ ο Owen Cooper διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στο «Adolescence».

Τα βραβεία καλύτερου συνόλου κασκαντέρ ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μετάδοσης του κόκκινου χαλιού από το Netflix, με τις παραγωγές «Mission: Impossible – The Final Reckoning» και «The Last of Us» να επικρατούν στις κατηγορίες κινηματογράφου και τηλεόρασης αντίστοιχα.

Την παρουσίαση της τελετής, που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω Netflix από το Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες, ανέλαβε η Kristen Bell. Η διοργάνωση φέρει πλέον την επίσημη ονομασία «The Actor Awards presented by SAG-AFTRA», όπως είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο, με την Kristen Bell να αναφέρεται στην αλλαγή αυτή κατά τη διάρκεια μουσικού αριθμού στο εναρκτήριο μονόλογό της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Woody Harrelson απένειμε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στον Harrison Ford. Η βραδιά άνοιξε με το καθιερωμένο αφιέρωμα «I am an actor», στο οποίο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Teyana Taylor και ο Michael J. Fox, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας τελετής που επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της κοινότητας των ηθοποιών σε κινηματογράφο και τηλεόραση.

Αναλυτικά όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές:

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο:

Timothée Chalamet για την ταινία «Marty Supreme»

Leonardo DiCaprio για την ταινία «One Battle After Another»

Ethan Hawke για την ταινία «Blue Moon»

Michael B. Jordan για την ταινία «Sinners» – ΝΙΚΗΤΗΣ

Jesse Plemons για την ταινία «Bugonia»

Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο:

Jessie Buckley για την ταινία «Hamnet» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Rose Byrne για την ταινία «If I Had Legs I’d Kick You»

Kate Hudson για την ταινία «Song Sung Blue»

Chase Infiniti για την ταινία «One Battle After Another»

Emma Stone για την ταινία «Bugonia»

Εξαιρετική Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Β’ Ρόλο:

Miles Caton για την ταινία «Sinners»

Benicio del Toro για την ταινία «One Battle After Another»

Jacob Elordi για την ταινία «Frankenstein»

Paul Mescal για την ταινία «Hamnet»

Sean Penn για την ταινία «One Battle After Another» – ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Β’ Ρόλο:

Odessa A’zion για την ταινία «Marty Supreme»

Ariana Grande για την ταινία «Wicked: For Good»

Amy Madigan για την ταινία «Weapons» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Wunmi Mosaku για την ταινία «Sinners»

Teyana Taylor για την ταινία «One Battle After Another»

Εξαιρετική Ερμηνεία Συνόλου σε Κινηματογραφική Ταινία:

«Frankenstein»

«Hamnet»

«Marty Supreme»

«One Battle After Another»

«Sinners» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Εξαιρετική Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά:

Jason Bateman για τη σειρά «Black Rabbit»

Owen Cooper για τη σειρά «Adolescence» – ΝΙΚΗΤΗΣ

Stephen Graham για τη σειρά «Adolescence»

Charlie Hunnam για τη σειρά «Monster: The Ed Gein Story»

Matthew Rhys για τη σειρά «The Beast in Me»

Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά:

Claire Danes για τη σειρά «The Beast in Me»

Erin Doherty για τη σειρά «Adolescence»

Sarah Snook για τη σειρά «All Her Fault»

Christine Tremarco για τη σειρά «Adolescence»

Michelle Williams για τη σειρά «Dying for Sex» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Εξαιρετική Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά:

Sterling K. Brown για τη σειρά «Paradise»

Billy Crudup για τη σειρά «The Morning Show»

Walton Goggins για τη σειρά «The White Lotus»

Gary Oldman για τη σειρά «Slow Horses»

Noah Wyle για τη σειρά «The Pitt» – ΝΙΚΗΤΗΣ

Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά:

Britt Lower για τη σειρά «Severance»

Parker Posey για τη σειρά «The White Lotus»

Keri Russell για τη σειρά «The Diplomat» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Rhea Seehorn για τη σειρά «Pluribus»

Aimee Lou Wood για τη σειρά «The White Lotus»

Εξαιρετική Ερμηνεία Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά:

Ike Barinholtz για τη σειρά «The Studio»

Adam Brody για τη σειρά «Nobody Wants This»

Ted Danson για τη σειρά «A Man on the Inside»

Seth Rogen για τη σειρά «The Studio» – ΝΙΚΗΤΗΣ

Martin Short για τη σειρά «Only Murders in the Building»

Εξαιρετική Ερμηνεία Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά:

Kathryn Hahn για τη σειρά «The Studio»

Catherine O’Hara για τη σειρά «The Studio» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Jenna Ortega για τη σειρά «Wednesday»

Jean Smart για τη σειρά «Hacks»

Kristen Wiig για τη σειρά «Palm Royale»

Εξαιρετική Ερμηνεία Συνόλου σε Δραματική Σειρά:

«The Diplomat»

«Landman»

«The Pitt» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΕΙΡΑ

«Severance»

«The White Lotus»

Εξαιρετική Ερμηνεία Συνόλου σε Κωμική Σειρά:

«Abbott Elementary»

«The Bear»

«Hacks»

«Only Murders in the Building»

«The Studio» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΕΙΡΑ

ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ

Εξαιρετική Δράση από Σύνολο Κασκαντέρ σε Κινηματογραφική Ταινία:

«F1»

«Frankenstein»

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΑΙΝΙΑ

«One Battle After Another»

«Sinners»

Εξαιρετική Δράση από Σύνολο Κασκαντέρ σε Τηλεοπτική Σειρά:

«Andor»

«Landman»

«The Last of Us» – ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΕΙΡΑ

«Squid Game»

«Stranger Things»

Κεντρική φωτογραφία: www.instagram.com/actorawards

