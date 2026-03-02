Fashion 02.03.2026

Vintage glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026 – Τα πιο εντυπωσιακά looks

jenna_ortega
Με dress code εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, οι καλεσμένοι των Actor Awards επανερμήνευσαν το vintage glamour
Μαρία Χατζηγιάννη

Η σεζόν των βραβείων πλησιάζει στο αποκορύφωμά της και το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο καθοριστικές στάσεις πριν από τα Όσκαρ. Τα βραβεία που για δεκαετίες γνωρίζαμε ωςScreen Actors Guild Awards εμφανίστηκαν φέτος με νέο όνομα και ανανεωμένη λάμψη ως Actor Awards, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως το τελευταίο μεγάλο τεστ πριν από τα πολυαναμενόμενα Academy Awards σε δύο εβδομάδες.

Με οικοδέσποινα την Kristen Bell και ζωντανή μετάδοση μέσω Netflix, η βραδιά συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σε μια τελετή όπου οι ερμηνείες, η λάμψη και οι προβλέψεις για τα Όσκαρ συναντήθηκαν στο ίδιο κόκκινο χαλί.

emma_stone
https://www.instagram.com/actorawards/

Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η φετινή διοργάνωση είχε και μια ιστορική πρωτιά: για πρώτη φορά υιοθετήθηκε επίσημο dress code εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, με τίτλο «Reimagining Hollywood Glamour from the ’20s and ’30s». Η οδηγία αυτή κάλεσε τους καλεσμένους να επανερμηνεύσουν την κλασική κομψότητα των δεκαετιών του ’20 και του ’30 μέσα από σύγχρονες σιλουέτες, δραματικό tailoring και λαμπερές λεπτομέρειες, μια αισθητική που ήδη είχε κάνει αισθητή την παρουσία της λίγες ημέρες νωρίτερα στα BAFTA Awards στο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα ήταν μια βραδιά όπου η μόδα, η νοσταλγία και η κινηματογραφική λάμψη ενώθηκαν πριν από την τελική ευθεία της οσκαρικής κούρσας.

Emma Stone

Louis Vuitton

emma_stone
https://www.instagram.com/actorawards/

Timothée Chalamet

Prada

timothe_chalamet
https://www.instagram.com/actorawards/

Teyana Taylor

Thom Browne

teyana_taylor
https://www.instagram.com/actorawards/

Connor Storrie

Saint Laurent

connor_storie
https://www.instagram.com/actorawards/

Jenna Ortega

jenna_ortega
https://www.instagram.com/actorawards/

Sarah Pidgeon

Balenciaga

sarah
https://www.instagram.com/actorawards/

Rose Byrne

Chanel

sarah_bryne
https://www.instagram.com/actorawards/

Odessa A’zion

odessa
https://www.instagram.com/actorawards/

Kate Hudson

Kate_Hudson

Διάβασε επίσης: BRIT Awards 2026: Οι fashion εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion red carpet SAG AWARDS
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

02.03.2026
Επόμενο
Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

02.03.2026

Δες επίσης

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli
Fashion

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli

02.03.2026
New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style
Fashion

New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

02.03.2026
Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της

02.03.2026
Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring
Fashion

Ferragamo Fall 2026: Όταν η εποχή της jazz συναντά το σύγχρονο tailoring

02.03.2026
Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς
Beauty

Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

02.03.2026
Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style
Fashion

Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style

02.03.2026
Αυτό είναι το ζώδιο που πάντα έχει το πάνω χέρι – Και δεν είναι Λέων
Life

Αυτό είναι το ζώδιο που πάντα έχει το πάνω χέρι – Και δεν είναι Λέων

02.03.2026
Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου
Life

Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

02.03.2026
Αυτός είναι ο χειρότερος καφές για την υγεία σου
Life

Αυτός είναι ο χειρότερος καφές για την υγεία σου

01.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών