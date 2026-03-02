Vintage glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards 2026 – Τα πιο εντυπωσιακά looks

Η σεζόν των βραβείων πλησιάζει στο αποκορύφωμά της και το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο καθοριστικές στάσεις πριν από τα Όσκαρ. Τα βραβεία που για δεκαετίες γνωρίζαμε ωςScreen Actors Guild Awards εμφανίστηκαν φέτος με νέο όνομα και ανανεωμένη λάμψη ως Actor Awards, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως το τελευταίο μεγάλο τεστ πριν από τα πολυαναμενόμενα Academy Awards σε δύο εβδομάδες.

Με οικοδέσποινα την Kristen Bell και ζωντανή μετάδοση μέσω Netflix, η βραδιά συγκέντρωσε τα μεγαλύτερα ονόματα του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, σε μια τελετή όπου οι ερμηνείες, η λάμψη και οι προβλέψεις για τα Όσκαρ συναντήθηκαν στο ίδιο κόκκινο χαλί.

Η φετινή διοργάνωση είχε και μια ιστορική πρωτιά: για πρώτη φορά υιοθετήθηκε επίσημο dress code εμπνευσμένο από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, με τίτλο «Reimagining Hollywood Glamour from the ’20s and ’30s». Η οδηγία αυτή κάλεσε τους καλεσμένους να επανερμηνεύσουν την κλασική κομψότητα των δεκαετιών του ’20 και του ’30 μέσα από σύγχρονες σιλουέτες, δραματικό tailoring και λαμπερές λεπτομέρειες, μια αισθητική που ήδη είχε κάνει αισθητή την παρουσία της λίγες ημέρες νωρίτερα στα BAFTA Awards στο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα ήταν μια βραδιά όπου η μόδα, η νοσταλγία και η κινηματογραφική λάμψη ενώθηκαν πριν από την τελική ευθεία της οσκαρικής κούρσας.

Emma Stone

Louis Vuitton

Timothée Chalamet

Prada

Teyana Taylor

Thom Browne

Connor Storrie

Saint Laurent

Jenna Ortega

Sarah Pidgeon

Balenciaga

Rose Byrne

Chanel

Odessa A’zion

Kate Hudson

