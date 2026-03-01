Fashion 01.03.2026

BRIT Awards 2026: Οι fashion εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

harry_styles
Θεατρικές σιλουέτες, couture αναφορές και σύγχρονο tailoring συνέθεσαν το πιο τολμηρό red carpet της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Το κόκκινο χαλί των BRIT Awards στο Μάντσεστερ απέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως η μόδα μπορεί να προηγείται της μουσικής σε ένταση και ρυθμό. Πριν ακόμη σβήσουν τα φώτα στην αρένα και ξεκινήσουν οι εμφανίσεις, οι αφίξεις των καλλιτεχνών έδωσαν τον τόνο μιας βραδιάς που δεν φοβάται την υπερβολή.

Η φετινή διοργάνωση κινήθηκε ανάμεσα στη θεατρικότητα και τον σύγχρονο μινιμαλισμό. Ρομαντικές σιλουέτες, τολμηρά κοψίματα, υφές που εναλλάσσονταν από διάφανα πέπλα μέχρι αυστηρά tailoring σύνολα, συνέθεσαν μια εικόνα γεμάτη αντιθέσεις αλλά και αυτοπεποίθηση.

rose
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

Σε αντίθεση με άλλα πιο «ασφαλή» red carpets, τα BRITs παραμένουν πεδίο ελεύθερης έκφρασης. Εδώ το στιλ λειτουργεί ως προέκταση της καλλιτεχνικής ταυτότητας, άλλοτε προκλητικό, άλλοτε ποιητικό, αλλά πάντα με άποψη.

Harry Styles

Chanel

harry_styles1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rosalía

Chanel

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Olivia Dean

Loewe

olivia_dean
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rosé

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Lola Young

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Kelly Osbourne και Sharon Osbourne

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jeff Goldblum

brit_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Jade

Custom Off-White

jade
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ella Thomas

ella_thomas
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Robbie Williams και Ayda Field

robbie_williams
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Maya Jama

maya
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Kate Moss έκλεισε με τον πιο sexy τρόπο το πρώτο runway του Demna Gvasalia για τον οίκο Gucci

Δες κι αυτό…

Brit Awards BRIT Awards 2026 Fashion red carpet κόκκινο χαλί
