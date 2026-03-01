BRIT Awards 2026: Οι fashion εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των BRIT Awards στο Μάντσεστερ απέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως η μόδα μπορεί να προηγείται της μουσικής σε ένταση και ρυθμό. Πριν ακόμη σβήσουν τα φώτα στην αρένα και ξεκινήσουν οι εμφανίσεις, οι αφίξεις των καλλιτεχνών έδωσαν τον τόνο μιας βραδιάς που δεν φοβάται την υπερβολή.

Η φετινή διοργάνωση κινήθηκε ανάμεσα στη θεατρικότητα και τον σύγχρονο μινιμαλισμό. Ρομαντικές σιλουέτες, τολμηρά κοψίματα, υφές που εναλλάσσονταν από διάφανα πέπλα μέχρι αυστηρά tailoring σύνολα, συνέθεσαν μια εικόνα γεμάτη αντιθέσεις αλλά και αυτοπεποίθηση.

Διάβασε επίσης: Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

Σε αντίθεση με άλλα πιο «ασφαλή» red carpets, τα BRITs παραμένουν πεδίο ελεύθερης έκφρασης. Εδώ το στιλ λειτουργεί ως προέκταση της καλλιτεχνικής ταυτότητας, άλλοτε προκλητικό, άλλοτε ποιητικό, αλλά πάντα με άποψη.

Harry Styles

Chanel

Rosalía

Chanel

Olivia Dean

Loewe

Rosé

Lola Young

Kelly Osbourne και Sharon Osbourne

Jeff Goldblum

Jade

Custom Off-White

Ella Thomas

Robbie Williams και Ayda Field

Maya Jama

Διάβασε επίσης: Η Kate Moss έκλεισε με τον πιο sexy τρόπο το πρώτο runway του Demna Gvasalia για τον οίκο Gucci

Δες κι αυτό…