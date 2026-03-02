Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

Η Ακαδημία ανακοίνωσε ακόμη ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Javier Bardem, Chris Evans και Kumail Nanjiani ως παρουσιαστές - H τελετή θα πραγματοποιηθεί στις15 Μαρτίου, με οικοδεσπότη τον Conan O’Brien

Η Demi Moore και η Maya Rudolph συγκαταλέγονται στους νέους παρουσιαστές που θα ανέβουν στη σκηνή των Όσκαρ 2026, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχίζει να αποκαλύπτει τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη φετινή τελετή απονομής. Η Demi Moore, η οποία πέρυσι θεωρούνταν φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance», τελικά έχασε το βραβείο από τη Mikey Madison για το «Anora». Και οι 2 ηθοποιοί θα επιστρέψουν φέτος, αυτή τη φορά με τον ρόλο της παρουσιάστριας, σε μια εμφάνιση με σαφώς μικρότερη πίεση σε σύγκριση με την περσινή τους υποψηφιότητα.

Στους παρουσιαστές προστίθεται και η Maya Rudolph, διακεκριμένη ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, κόρη της Minnie Riperton, η οποία είχε φτάσει στο Νο 1 του Billboard Hot 100 το 1975 με το τραγούδι «Lovin’ You». Παρούσα θα είναι επίσης η Chase Infiniti, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, επίδοση που τη φέρνει στη 2η θέση της λίστας των φετινών υποψηφιοτήτων, πίσω από το «Sinners».

Η Ακαδημία ανακοίνωσε ακόμη ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Javier Bardem, Chris Evans και Kumail Nanjiani ως παρουσιαστές. Ήδη είχαν γνωστοποιηθεί τα ονόματα των περσινών νικητών στις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες, δηλαδή των Adrien Brody, Kieran Culkin και Zoe Saldaña, οι οποίοι θα επιστρέψουν επίσης ως παρουσιαστές.

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood. Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Conan O’Brien. Οι διοργανωτές αναμένεται να ανακοινώσουν επιπλέον ονόματα και συμμετοχές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η βραδιά της 15ης Μαρτίου πλησιάζει και το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας κορυφώνεται.

