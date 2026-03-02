Screen News 02.03.2026

Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

Η Ακαδημία ανακοίνωσε ακόμη ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Javier Bardem, Chris Evans και Kumail Nanjiani ως παρουσιαστές - H τελετή θα πραγματοποιηθεί στις15 Μαρτίου, με οικοδεσπότη τον Conan O’Brien
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Demi Moore και η Maya Rudolph συγκαταλέγονται στους νέους παρουσιαστές που θα ανέβουν στη σκηνή των Όσκαρ 2026, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών συνεχίζει να αποκαλύπτει τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη φετινή τελετή απονομής. Η Demi Moore, η οποία πέρυσι θεωρούνταν φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Substance», τελικά έχασε το βραβείο από τη Mikey Madison για το «Anora». Και οι 2 ηθοποιοί θα επιστρέψουν φέτος, αυτή τη φορά με τον ρόλο της παρουσιάστριας, σε μια εμφάνιση με σαφώς μικρότερη πίεση σε σύγκριση με την περσινή τους υποψηφιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής των Όσκαρ

Στους παρουσιαστές προστίθεται και η Maya Rudolph, διακεκριμένη ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, κόρη της Minnie Riperton, η οποία είχε φτάσει στο Νο 1 του Billboard Hot 100 το 1975 με το τραγούδι «Lovin’ You». Παρούσα θα είναι επίσης η Chase Infiniti, μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας «One Battle After Another», η οποία συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, επίδοση που τη φέρνει στη 2η θέση της λίστας των φετινών υποψηφιοτήτων, πίσω από το «Sinners».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ακαδημία ανακοίνωσε ακόμη ότι στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Javier Bardem, Chris Evans και Kumail Nanjiani ως παρουσιαστές. Ήδη είχαν γνωστοποιηθεί τα ονόματα των περσινών νικητών στις βασικές ερμηνευτικές κατηγορίες, δηλαδή των Adrien Brody, Kieran Culkin και Zoe Saldaña, οι οποίοι θα επιστρέψουν επίσης ως παρουσιαστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood. Την παρουσίαση της βραδιάς θα αναλάβει για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Conan O’Brien. Οι διοργανωτές αναμένεται να ανακοινώσουν επιπλέον ονόματα και συμμετοχές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η βραδιά της 15ης Μαρτίου πλησιάζει και το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής βιομηχανίας κορυφώνεται.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το Sinners και το One Battle After Another οδηγούν την κούρσα των Όσκαρ 2026

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chase Infiniti Chris Evans Demi Moore Javier Bardem Maya Rudolph Οσκαρ Όσκαρ 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

02.03.2026
Επόμενο
Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

02.03.2026

Δες επίσης

Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office
Cinema

Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office

02.03.2026
Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας
Cinema

Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας

02.03.2026
Ο Kevin Williamson και Neve Campbell σχεδιάζουν το Scream 8
Cinema

Ο Kevin Williamson και Neve Campbell σχεδιάζουν το Scream 8

01.03.2026
Netflix Μάρτιος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά που πρέπει να δεις
Cinema

Netflix Μάρτιος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά που πρέπει να δεις

01.03.2026
Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong
Cinema

Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong

28.02.2026
Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία
Cinema

Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

28.02.2026
Rolling Stones: Διαψεύδουν ότι ο Mick Jagger έδωσε άδεια για χρήση τραγουδιού στο Melania
Cinema

Rolling Stones: Διαψεύδουν ότι ο Mick Jagger έδωσε άδεια για χρήση τραγουδιού στο Melania

28.02.2026
Το Netflix φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη το «Pride and Prejudice» – Δες το trailer
Cinema

Το Netflix φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη το «Pride and Prejudice» – Δες το trailer

28.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού