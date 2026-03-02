Ο Stylianos στο Mad Radio 106,2: «Έχω συνεργαστεί σε ταινίες με τη Margot Robbie και την Millie Bobby Brown»

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε o Stylianos. O ίδιος μίλησε για την εμπειρία που απέκτησε μέσα από το Sing for Greece 2026, τα νέα projects που ακολουθούν από εδώ και πέρα, καθώς για τα όσα είχε κάνει πριν την γνωρίσουμε μέσα από τον διαγωνισμό, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Ο Styllianos συμμετείχε στον φετινό διαγωνισμό του Sing for Greece 2026, όπου με το βαθιά εσωτερικό και ατμοσφαιρικό κομμάτι «You&I» διεκδικούσε μια θέση για την μεγάλη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη. Ανάμεσα σε πάνω από 300 συμμετοχές που στέλθηκαν φέτος, εκείνος κατάφερε να ξεχωρίσει με το ταλέντο και την καθαρή ψυχή του, φτάνοντας αρχικά στους 28 και έπειτα στους 14 που βρέθηκαν στον Εθνικό Τελικό. Αν και δεν είναι αυτός που θα μας εκπροσωπήσει εκείνη τη βραδιά, κατάφερε να βρει τη θέση του στις καρδιές μας, κάνοντας τους περισσότερους να ακούν το τραγούδι του ξανά και ξανά στις μουσικές πλατφόρμες streaming.

«Ήταν μια αξεπέραστη εμπειρία, είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το τραγούδι μου και εμένα ως καλλιτέχνη. Με το που τελείωσε η όλη διαδικασία με έπιασε μια μελαγχολία, όμως μου έφυγε μόλις ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για τα καινούρια μου τραγούδια. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, από τα παιδιά μέχρι την παραγωγή», δήλωσε για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

Μιλώντας για τα συναισθήματα που του άφησε αυτή η διαδικασία, αποκάλυψε: «Μου άφησε μια χαρμολύπη όλο αυτό. Περίμενα ότι θα βρω μπροστά μου έναν διαγωνισμό, όχι ότι θα καταλήξει να είναι σαν μια ομάδα. Η όλη διαδικασία ήταν πολύ έντονη. Έβλεπες τη χαρά και τον ενθουσιασμό στα μάτια όλων».

Απ’ όσα αποκάλυψαν η Αλεξάνδρα Σιετή και η Stefi στις συνεντεύξεις τους στο Mad Radio 106,2, ο Stylianos είναι ένας βαθιά δοτικός άνθρωπος που του αρέσει να δημιουργεί για τους γύρω του όσα μπορεί, προκειμένου να δημιουργήσει μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Για όποιον δεν θυμάται, είχε αναφερθεί ότι την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είχε προσφέρει στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους σοκολατάκια και μπαλόνια με το όνομα και τον αριθμό τους: «Πρέπει να είμαστε δοτικοί. Αν θέλουμε να πάρουμε πρέπει να δίνουμε και εμείς. Είναι τα συναισθήματα που απλά τα μοιράζεις. Όλα αυτά μου έρχονται πίσω σε ακραίο βαθμό. Εγώ δεν το κάνω για να μου έρθει το πίσω, αλλά γιατί αισθάνομαι γεμάτος. Ό,τι μου περισσεύει θέλω να το δώσω».

Από το 2016, όταν η Eurovision χώρισε για πρώτη φορά τους βαθμούς της επιτροπής από αυτούς του κοινού, οι συνολικές βαθμολογίες ανέβηκαν στα ύψη, διαμορφώνοντας μια νέα «χρυσή λίστα» επιδόσεων. Πλέον, πολλές συμμετοχές που είτε κέρδισαν είτε απλώς έμειναν στην ιστορία του διαγωνισμού κατάφεραν να σπάσουν ρεκόρ σε ψήφους στον διαγωνισμό. Μερικοί από αυτούς ήταν οι Maneskin, η Netta, ο Käärijä, η Jamala και η Loreen, ενώ στην κορυφή της λίστας παραμένει ο Salvador Sobral με το «Amar pelos dois».

Τώρα σειρά είχε ο Styllianos να φτιάξει τη δική του λίστα: «Είναι πολλά τα τραγούδια της Eurovision που μου αρέσουν. Σίγουρα από αυτά θα ξεχωρίσω το «Molitva» της Σερβίας το 2007. Μου άρεσε πολύ και το τραγούδι «Τσάρλυ Τσάπλιν» της Τάνιας Τσανακλίδου, το ακούω ακόμα και σήμερα αυτό».

Πρόσφατα, η Taylor Swift κατέκτησε για 14η φορά την κορυφή του «Billboard Hot 100» με το τραγούδι «Opalite», φτάνοντας στα επίπεδα της Rihanna και πλησιάζοντας σιγά-σιγά το ιστορικό ρεκόρ που έχουν σημειώσει οι Beatles και η Mariah Carey. Ο Styllianos, ως καλλιτέχνης, σχολίασε αν τελικά πιο καθοριστικό για την επιτυχία ενός τραγουδιού είναι το ίδιο το κομμάτι ή το σωστό timing της κυκλοφορίας του: «Η στρατηγική είναι κάτι που το δουλεύει ο καλλιτέχνης με τη δισκογραφική του. Το timing είναι κάτι που το έχει ο καθένας. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την τέχνη. Για εμένα παίζει ρόλο το timing. To τραγούδι που έστειλα φέτος, το είχα στείλει ξανά αλλά δεν πέρασε. Πιστεύω ότι αυτό ήταν για καλό. Φέτος ήμουν πολύ πιο έτοιμος για αυτόν τον διαγωνισμό».

Τα ζώδια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης, και ο Stylianos αποκάλυψε πως είναι Κριός με ωροσκόπο Ζυγό: «Δεν είμαι καθόλου δύσκολος άνθρωπος. Μου αρέσει να δουλεύω με υπομονή και να δοκιμάζω τον εαυτό μου, για να εξελίσσομαι».

Ο Μάρτιος φαίνεται να φέρνει πολλές και ευχάριστες αλλαγές για τον Κριό, θέτοντας το ερώτημα αν όλα αυτά οφείλονται στην τύχη ή αν είναι αποτέλεσμα της δικής μας δράσης. Ο Stylianos απαντά: «Νομίζω είναι και τα δύο. Έχει να κάνει με την ενέργεια που δίνουμε στον κόσμο, αλλά και με όσα συμβαίνουν γύρω μας».

Όταν η συζήτηση πήγε προς τον ύπνο, αποκάλυψε πως κατά την περίοδο της Eurovision αντιμετώπιζε αρκετές δυσκολίες στο να κοιμηθεί: «Δεν κοιμόμουν πολύ καλά. Με το που τελείωσε η Eurovision και ηρέμησε λίγο η ψυχή μου κοιμάμαι πολύ καλύτερα».

Βέβαια, η ποιότητα του ύπνου δεν εξαρτάται μόνο από τη διάρκειά του, αλλά και από το γενικότερο περιβάλλον. Σημαντική βοήθεια προσφέρουν οι λευκοί ήχοι, όπως η βροχή ή τα κύματα της θάλασσας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stylianos αποκάλυψε το προσωπικό του «hack» για καλύτερο ύπνο: «Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία του δωματίου. Εμένα μου αρέσει να είναι ζεστό, ακόμα κι αν λένε ότι πρέπει να είναι κρύο. Δεν αντέχω καθόλου το κρύο, λατρεύω τη ζέστη».

Πρόσφατα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Σμαράγδα Καρύδη απόλαυσαν ένα ταξίδι στη Σρι Λάνκα, γεμάτο σαφάρι με ελέφαντες, βόλτες σε καταπράσινα τοπία και στιγμές χαλάρωσης με φίλους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο ηθοποιός και σεναριογράφος μοιράστηκε τον επόμενο προορισμό που ονειρεύεται: «Θα ήθελα να ταξιδέψω στην Κούβα και την Αργεντινή. Κάποιοι φίλοι μου είχαν πάει, αλλά εγώ δεν μπόρεσα λόγω Eurovision και το ζήλεψα».

Όσο για τους λόγους που τον τραβούν στην Κούβα και την Αργεντινή, εξήγησε ότι η πλούσια κουλτούρα και ο χορός που υπάρχει σε κάθε γωνιά τους είναι ο κύριος λόγος που θέλει να τα επισκεφθεί, καθώς ο χορός αποτελεί μία από τις μεγάλες του αγάπες.

Μιλώντας για άλλους προορισμούς που θα ήθελε να ανακαλύψει, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα είχε την ευκαιρία, μέσα από τη δουλειά του, να ταξιδέψει σε πολλά μέρη: «Η πρώτη μου επαγγελματική εμπειρία μετά τη σχολή ήταν σε κρουαζιέρα, όπου τραγουδούσα και επισκέφθηκα τη Βόρεια Ευρώπη. Μου άρεσε πάρα πολύ η Νορβηγία».

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Wendesday» πρόκειται να συμμετάσχει και η Winona Ryder, φέρνοντας μαζί της τη μαγεία της συνεργασίας της με τον Tim Burton, θυμίζοντας τη συνεργασία τους στο Beetlejuice. Μιλώντας για σειρές, μίλησε για τις δικές του αγαπημένες αλλά και για τους χαρακτήρες που έχει αγαπήσει μέσα από αυτές: «Έχω τεράστια λατρεία για το Grey’s Anatomy και λατρεύω τον χαρακτήρα της Christina Young».

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη έγινε στην ερώτηση του σε ποια ταινία θα ήθελε να έχει παίξει: «Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι έχω παίξει σε μερικές ταινίες. Έχω υπάρξει σαν χορευτείς στο Enola Holmes 2 και στο Mary Queen of Scotch, όπου και δούλεψα με τη Margot Robbie. Ήταν μια πολύ έντονη εμπειρία. Η Margot Robbie είναι υπέροχος άνθρωπος. Οι επαγγελματίες αυτού του επιπέδου δεν έχουν κολλήματα. Η Millie Bobby Brown είναι πολύ δυναμική και έξυπνη. Πήρε τα χρήματα από το Stranger Things και από το Enola Holmes 1 και χρηματοδότησε έτσι τη δεύτερη ταινία για να μπορεί να ελέγχει το σενάριο, τον ρόλο της, αλλά και τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστεί».

