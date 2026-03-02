Beauty 02.03.2026

Πώς να καθαρίζεις σωστά τα σιλικονούχα εργαλεία ομορφιάς

Ο πλήρης οδηγός για σωστό καθαρισμό και φροντίδα σιλικονούχων εργαλείων ομορφιάς και συσκευών για skincare
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα σιλικονούχα εργαλεία μακιγιάζ και οι προσωπικές συσκευές έχουν γίνει must, από βούρτσες καθαρισμού προσώπου και πινέλα για μάσκες μέχρι τα πιο «feel-good» gadgets. Ωστόσο, πολλοί αγνοούν ότι και αυτά χρειάζονται τακτικό καθαρισμό για να παραμείνουν ασφαλή και αποτελεσματικά. Παρακάτω θα δούμε πώς να φροντίζεις σωστά αυτά τα εργαλεία και τι πρέπει να προσέχεις.

Η επιλογή σιλικόνης αντί για πλαστικό ή μέταλλο δεν είναι τυχαία. Η σιλικόνη είναι υποαλλεργική, μη-πορώδης και αντιμικροβιακή, γεγονός που την καθιστά πιο υγιεινή για την επιδερμίδα αλλά και για την προσωπική υγιεινή. Επιπλέον, είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες και μπορεί να ανακυκλωθεί ή να μετατραπεί σε ασφαλή συστατικά μετά τη χρήση της.

Η σιλικόνη έχει και πρακτικά πλεονεκτήματα, καθώς βοηθά στην ομοιόμορφη εφαρμογή προϊόντων, μειώνει τη σπατάλη καλλυντικών και προστατεύει τα χέρια σου από άμεση επαφή με κρέμες ή μάσκες. Ακόμη και αν τα σιλικονούχα εργαλεία είναι αντιμικροβιακά, χρειάζονται καθαρισμό για να αποφευχθεί η συσσώρευση βακτηρίων και η εμφάνιση ερεθισμών ή σπυριών.

Πώς να καθαρίζεις τα σιλικονούχα εργαλεία προσώπου

1. Πλύσιμο με σαπούνι και νερό

Χρησιμοποίησε ένα απαλό σαπούνι, κατά προτίμηση ειδικό για καθαρισμό προσώπου. Κάνε ελαφρύ μασάζ στις τρίχες ή στην επιφάνεια της σιλικόνης μέχρι να δημιουργηθεί αφρός και ξέπλυνε με χλιαρό νερό. Βεβαιώσου ότι δεν έμεινε σαπουνάδα πριν το στέγνωμα.

2. Στέγνωμα με πανί χωρίς χνούδι

Σκούπισε απαλά με ένα καθαρό, χωρίς χνούδι πανί και άφησέ το να στεγνώσει φυσικά. Ο αέρας βοηθά τη βούρτσα να διατηρήσει την ελαστικότητά της.

3. Μουλιάσματα με ξύδι για σκληρό νερό

Αν παρατηρείς λευκά σημάδια από τα μέταλλα στο νερό, μπορείς να μουλιάσεις το εργαλείο σε απεσταγμένο λευκό ξύδι για 30 λεπτά. Ξέπλυνε καλά με χλιαρό νερό και στέγνωσε με πανί.

