Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard

Η νέα δουλειά της Charli xcx κάνει ντεμπούτο στο Νο 1 και εισέρχεται στο Top10 έξι διαφορετικών charts, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία και στο Billboard 200

Η Charli xcx κατέκτησε την κορυφή του chart Soundtracks του Billboard, καθώς το άλμπουμ «Wuthering Heights» κάνει ντεμπούτο στο Νο 1 της κατάταξης με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου. Το άλμπουμ αποτελεί το επίσημο soundtrack της κινηματογραφικής μεταφοράς του «Ανεμοδαρμένα Ύψη», στην οποία πρωταγωνιστούν η Margot Robbie και ο Jacob Elordi, υπό τη σκηνοθεσία της Emerald Fennell. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Φεβρουαρίου.

Το «Wuthering Heights» σημειώνει εντυπωσιακή είσοδο στο Top 10 συνολικά 6 διαφορετικών album charts. Εκτός από το Νο 1 στο Soundtracks, καταλαμβάνει τη 2η θέση στο Vinyl Albums και στο Indie Store Album Sales, την 3η θέση στο Top Album Sales και στο Top Current Album Sales, καθώς και την 8η θέση στο Billboard 200. Στην τελευταία αυτή κατάταξη, το άλμπουμ αποτελεί το 3ο Top 10 της Charli xcx, μετά το «BRAT», που έφτασε έως το Νο 3 το 2024, και το «CRASH», που είχε ανέλθει στο Νο 7 το 2022.

Η Charli xcx συμμετείχε στο πρότζεκτ έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από την Emerald Fennell τα Χριστούγεννα του 2024. Όπως είχε δηλώσει «Διάβασα το σενάριο και ένιωσα αμέσως έμπνευση, οπότε ο Finn Keane και εγώ αρχίσαμε να δουλεύουμε όχι μόνο πάνω σε ένα, αλλά σε πολλά τραγούδια που νιώσαμε ότι συνδέονταν με τον κόσμο που εκείνη δημιουργούσε». Η ίδια πρόσθεσε «Έπειτα από το ότι ήμουν τόσο βαθιά βυθισμένη στο προηγούμενο άλμπουμ μου, το “BRAT”, ενθουσιάστηκα με την ιδέα να δραπετεύσω σε κάτι εντελώς νέο, εντελώς αντίθετο».

Παράλληλα με την επιτυχία του άλμπουμ, αρκετά τραγούδια του «Wuthering Heights» καταγράφουν σημαντικές επιδόσεις στα επιμέρους charts του Billboard. Το «House», σε συνεργασία με τον John Cale, κάνει ντεμπούτο στο Νο 30 του Hot Rock and Alternative Songs και στο Νο 19 του Hot Alternative Songs. Το «Dying for You» εισέρχεται στο Νο 9 του Hot Dance Pop Songs και στο Νο 13 του Dance Streaming Songs. Το «Chains of Love» εμφανίζεται στο Νο 87 του Billboard Hot 100, στο Νο 109 του Billboard Global 200 και στο Νο 158 του Global Excluding U.S., ενώ το «Always Everywhere» καταγράφει είσοδο στο Billboard Global 200 στο Νο 191.

Με το «Wuthering Heights», η Charli xcx επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη ποπ σκηνή, διευρύνοντας ταυτόχρονα το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα μέσα από τη σύνδεση της μουσικής της με τον κινηματογράφο και την εμπορική απήχηση σε διεθνές επίπεδο.

