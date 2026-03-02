Fashion 02.03.2026

Η Hailey Bieber φέρνει το lingerie dressing στο επίκεντρο του ανοιξιάτικου street style

Η Hailey Bieber επαναφέρει δυναμικά το lingerie dressing την άνοιξη 2026, μετατρέποντας τα satin και lace σύνολα σε βασικό στοιχείο του σύγχρονου city chic
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που καταφέρνει να μετατρέπει κάθε του εμφάνιση σε fashion statement, αυτό είναι η Hailey Bieber. Την άνοιξη του 2026, το όνομά της συνδέεται ξανά με μία από τις πιο συζητημένες τάσεις της σεζόν: το lingerie dressing. Όχι ως ένα παροδικό micro-trend, αλλά ως μια εξελιγμένη πρόταση styling που φέρνει το boudoir στο προσκήνιο της καθημερινής μόδας.

Η αρχή της νέας αυτής «στροφής» έγινε σε κινηματογραφική πρεμιέρα στην Αυστραλία, όπου η Hailey εμφανίστηκε με ένα διάφανο, δαντελένιο φόρεμα από τον οίκο Versace. Η επιλογή ενός vintage κομματιού με έντονα lingerie στοιχεία, sheer υφές, λεπτές τιράντες, ρομαντική δαντέλα, δημιούργησε αμέσως αίσθηση στα social media και επιβεβαίωσε ότι η αισθητική του εσωρούχου επιστρέφει πιο εκλεπτυσμένη από ποτέ.

Λίγο αργότερα, η ίδια απέδειξε πως η τάση δεν περιορίζεται στις red carpet εμφανίσεις. Σε πιο χαλαρό πλαίσιο, επέλεξε ένα λευκό satin set από τη Magda Butrym. Tοπ με διακριτικό ντεκολτέ σε V και midi φούστα με ρευστή κίνηση. Οι λεπτομέρειες παρέπεμπαν ξεκάθαρα σε νυχτικό, όμως το styling έκανε τη διαφορά.

Ένα μαντήλι δεμένο στα μαλλιά χάρισε μια ανεπιτήδευτη μεσογειακή κομψότητα, ενώ τα καθαρών γραμμών αξεσουάρ και η statement τσάντα «γείωσαν» το σύνολο, μετατρέποντάς το σε σύγχρονο city look. Αυτή ακριβώς η ισορροπία, ανάμεσα στη θηλυκότητα και τον μινιμαλισμό, είναι που κάνει το lingerie dressing να μοιάζει επίκαιρο και φορέσιμο.

Η νέα εκδοχή της τάσης δεν έχει τίποτα το προκλητικό. Αντίθετα, επενδύει στην ποιότητα των υφών, στις ρομαντικές αναφορές και στη σωστή δοσολογία διαφάνειας. Το μήνυμα είναι σαφές: τα κομμάτια που κάποτε θεωρούνταν «ιδιωτικά» μπορούν πλέον να σταθούν αυτόνομα, αρκεί να πλαισιωθούν με αυτοπεποίθηση.

Η Hailey Bieber, για ακόμη μία φορά, δεν ακολουθεί απλώς τη μόδα, τη διαμορφώνει. Και αν κρίνουμε από τις πρόσφατες εμφανίσεις της, το lingerie dressing είναι έτοιμο να γίνει η νέα βάση του σύγχρονου chic για την άνοιξη του 2026.

