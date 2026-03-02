Screen News 02.03.2026

Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office

Από την απομάκρυνση της Melissa Barrera και την αποχώρηση της Jenna Ortega μέχρι τη συμφωνία σχεδόν 7 εκατ. δολαρίων της Neve Campbell, οι προσοκίες για το Scream 7 είναι υψηλές
Η επιστροφή του Ghostface στη μεγάλη οθόνη συνοδεύεται από υψηλές εμπορικές προσδοκίες αλλά και έντονο παρασκήνιο, καθώς το «Scream 7» αποτελεί μια από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς. Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν την ταινία να ανοίγει με εισπράξεις 45 έως 50 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική, επίδοση που θα μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία του franchise και να επιβεβαιώσει την επιτυχημένη επαναφορά της σειράς από τις εταιρείες Paramount και Spyglass.

Η πορεία μέχρι την ολοκλήρωση της ταινίας υπήρξε δύσκολη. Στα τέλη του 2023, η Melissa Barrera απομακρύνθηκε από την παραγωγή έπειτα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που η Spyglass χαρακτήρισε αντισημιτικές. Λίγο αργότερα, η Jenna Ortega ανακοίνωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο «Scream 7», επικαλούμενη επαγγελματικές υποχρεώσεις με τη σειρά «Wednesday». Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο αρχικός σκηνοθέτης Christopher Landon αποχώρησε από το πρότζεκτ.

Σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης, οι παραγωγοί στράφηκαν στον Kevin Williamson, δημιουργό και σεναριογράφο της αρχικής σειράς, ο οποίος ανέλαβε τη σκηνοθεσία. Μαζί με τον Guy Busick προχώρησαν σε εκτεταμένη αναθεώρηση του σεναρίου, με το κόστος των αλλαγών να υπολογίζεται περίπου στα 500.000 δολάρια, προκειμένου να προσαρμοστεί η ιστορία μετά τις αποχωρήσεις των βασικών πρωταγωνιστριών.

Η επιστροφή της Neve Campbell στον ρόλο της Sidney Prescott αποτέλεσε κομβικό σημείο για την παραγωγή. Η ηθοποιός εξασφάλισε συμφωνία σχεδόν 7 εκατ. δολαρίων, ένα από τα υψηλότερα ποσά στον χώρο του τρόμου, ενώ η Courteney Cox, που συμμετέχει σε κάθε ταινία της σειράς από το 1996, έλαβε αμοιβή περίπου 2 εκατ. δολαρίων. Ο Shawn Robbins σχολίασε ότι «η Neve Campbell είναι για το “Scream” ό,τι η Jamie Lee Curtis για τη σειρά “Halloween”, ένα δυνατό όνομα που προσελκύει το κοινό, ιδιαίτερα όσους μεγάλωσαν με τις πρώτες ταινίες».

Το «Scream 7» διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 45 εκατ. δολάρια, αυξημένο σε σχέση με τα 35 εκατ. δολάρια του «Scream VI». Παρά τις αρχικές ανησυχίες για την απουσία βασικών προσώπων, η νοσταλγία του κοινού και η διαχρονική απήχηση του είδους τρόμου φαίνεται να ενισχύουν το ενδιαφέρον, ενώ ήδη υπάρχουν σκέψεις για ένα επόμενο κεφάλαιο με το «Scream 8», δείχνοντας ότι ο Ghostface ενδέχεται να μην έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.

