Celeb News 26.02.2026

Eric Dane: Δωρεά 10.000 δολαρίων από την πρώην σύντροφό του για τις κόρες του

eric_dane
Η Priya Jain, πρώην σύντροφος του Eric Dane, δώρισε 10.000 δολάρια στην καμπάνια για τις κόρες του μετά τον θάνατό του από ALS
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Priya Jain, πρώην σύντροφος του ηθοποιού Eric Dane, προχώρησε σε δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των δύο κόρων του, μετά τον θάνατό του.

Ο Eric Dane απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η καμπάνια, που ξεκίνησαν φίλοι της οικογένειας για τη στήριξη της πρώην συζύγου του, Rebecca Gayheart, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 450.000 δολάρια, με αρχικό στόχο τις 500.000.

www.instagram.com/realericdane

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

Στους υποστηρικτές της καμπάνιας συγκαταλέγονται ο δημιουργός της σειράς «Euphoria», Sam Levinson, ο οποίος δώρισε 27.000 δολάρια, καθώς και η Halle Berry, που προσέφερε 20.000 δολάρια.

Η Priya Jain, η οποία ζει στην Καλιφόρνια και πρωταγωνίστησε στην ταινία «Not Without Hope» (2025), διατηρούσε σχέση με τον Eric Dane για περίπου έναν χρόνο, αφού ήρθαν πιο κοντά το Νοέμβριο του 2024. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, οι δύο είχαν επανασυνδεθεί ως φίλοι.


Ο Eric Dane, γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Dane έφυγε από τη ζωή, έπειτα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες окружωμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, τη Billy και την Georgia, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Eric έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας».

Η χειρονομία της Priya Jain δείχνει τη στήριξη και τη φροντίδα για την οικογένεια του ηθοποιού, παρά την προσωπική τους απόσταση, και αποτελεί παράδειγμα αλληλεγγύης σε μια δύσκολη στιγμή.

Διάβασε επίσης: ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ALS Eric Dane δωρεά ΘΑΝΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

26.02.2026
Επόμενο
Μπαμπά σ’ αγαπώ: Μπερδεμένα αισθηματικά ζητήματα στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Μπερδεμένα αισθηματικά ζητήματα στο νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha

26.02.2026

Δες επίσης

Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry
Celeb News

Ο γιος του Justin Trudeau μιλά για τη σχέση του με την Katy Perry

26.02.2026
O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του
Celeb News

O Harry Styles αποκαλύπτει το πιο απρόσμενο μέρος που έχει εμπνευστεί για τη μουσική του

26.02.2026
Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους followers της

26.02.2026
Τίτλοι τέλους πέφτουν στον γάμο της Cardi B και του Stefon Diggs
Celeb News

Τίτλοι τέλους πέφτουν στον γάμο της Cardi B και του Stefon Diggs

26.02.2026
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης
Celeb News

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

26.02.2026
Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026
Celeb News

Η αλλαγή στην εμφάνιση της Emma Stone που ανησύχησε τους θαυμαστές στα BAFTA 2026

26.02.2026
Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία
Celeb News

Κώστας Δόξας: Η πρώτη δήλωση όλο νόημα μετά την καταδίκη για ενδοοικογενειακή βία

26.02.2026
Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Celeb News

Η Lindsey Vonn μιλά για τον σοβαρό τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

26.02.2026
Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν
Celeb News

Britney Spears: Χορεύει σχεδόν γυμνή στην τραπεζαρία και οι θαυμαστές ανησυχούν

26.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά