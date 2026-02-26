Eric Dane: Δωρεά 10.000 δολαρίων από την πρώην σύντροφό του για τις κόρες του

Η Priya Jain, πρώην σύντροφος του Eric Dane, δώρισε 10.000 δολάρια στην καμπάνια για τις κόρες του μετά τον θάνατό του από ALS

Η Priya Jain, πρώην σύντροφος του ηθοποιού Eric Dane, προχώρησε σε δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξη των δύο κόρων του, μετά τον θάνατό του.

Ο Eric Dane απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η καμπάνια, που ξεκίνησαν φίλοι της οικογένειας για τη στήριξη της πρώην συζύγου του, Rebecca Gayheart, έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 450.000 δολάρια, με αρχικό στόχο τις 500.000.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Eric Dane σε ηλικία 53 ετών – Ο McSteamy έχασε τη μάχη με την ALS

Στους υποστηρικτές της καμπάνιας συγκαταλέγονται ο δημιουργός της σειράς «Euphoria», Sam Levinson, ο οποίος δώρισε 27.000 δολάρια, καθώς και η Halle Berry, που προσέφερε 20.000 δολάρια.

Η Priya Jain, η οποία ζει στην Καλιφόρνια και πρωταγωνίστησε στην ταινία «Not Without Hope» (2025), διατηρούσε σχέση με τον Eric Dane για περίπου έναν χρόνο, αφού ήρθαν πιο κοντά το Νοέμβριο του 2024. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, οι δύο είχαν επανασυνδεθεί ως φίλοι.

Eric Dane’s ex-girlfriend Priya Jain has donated $10,000 to the late actor’s GoFundMe fundraiser. https://t.co/beVQb1tYWp — Us Weekly (@usweekly) February 25, 2026



Ο Eric Dane, γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, είχε δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο του 2025. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του με ανακοίνωση, αναφέροντας: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Dane έφυγε από τη ζωή, έπειτα από γενναία μάχη με την ALS. Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες окружωμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, τη Billy και την Georgia, που ήταν το κέντρο του κόσμου του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Eric έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας».

Η χειρονομία της Priya Jain δείχνει τη στήριξη και τη φροντίδα για την οικογένεια του ηθοποιού, παρά την προσωπική τους απόσταση, και αποτελεί παράδειγμα αλληλεγγύης σε μια δύσκολη στιγμή.

Διάβασε επίσης: ALS: Τι είναι η ασθένεια από την οποία πέθανε ο ηθοποιός Eric Dane

Δες κι αυτό…