Μουσικά Νέα 02.03.2026

Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον σε αναμονή, προσπαθώντας να βρει λύση για την επιστροφή της στην Ελλάδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η ταλαντούχα Ελληνίδα τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για κάποια νέα της μουσική επιτυχία, αλλά λόγω μιας απρόβλεπτης εξέλιξης που έκανε το ταξίδι της στην Αυστραλία να πάρει μια απροσδόκητη τροπή. Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την 1η Μαρτίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι παραμένει εγκλωβισμένη στο εξωτερικό, μια κατάσταση που προκλήθηκε από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το ταξίδι της Χριστίνας Σάλτη στην Αυστραλία, το οποίο αρχικά προοριζόταν για μια σειρά εμφανίσεων και προσωπικών στιγμών, μετατράπηκε σε μια δοκιμασία λόγω της απόφασης του Κατάρ να κλείσει τον εναέριο χώρο του για περίπου δύο 24ωρα. Αυτή η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στα ταξιδιωτικά της σχέδια.

Διάβασε επίσης: Πάνος Καλίδης: Έντονο περιστατικό με συνεργάτη του κατά την διάρκεια συναυλίας (video)

Όπως η ίδια έκανε γνωστό, η προγραμματισμένη της πτήση από το Σίδνεϊ προς τη Ντόχα ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί ούτε το σκέλος της επιστροφής της από τη Ντόχα προς την Αθήνα.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον σε αναμονή, προσπαθώντας να βρει λύση για την επιστροφή της στην Ελλάδα, ενώ η αγωνία της είναι εμφανής στις αναρτήσεις της. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις απρόβλεπτες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα και δημόσια πρόσωπα στις διεθνείς μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Η Χριστίνα Σάλτη διαχειρίζεται την κατάσταση με ψυχραιμία, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της και προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξη παρά τις δυσκολίες.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 3 πιο δημοφιλή τραγούδια στα Spotify charts – Ο Akylas ανάμεσά τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αυστραλία ταξίδια Χριστίνα Σάλτη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

02.03.2026

Δες επίσης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση
Μουσικά Νέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στην πίστα με κόκκινα μαλλιά – Η νέα viral εκκεντρική εμφάνιση

02.03.2026
Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Όλοι οι εθνικοί τελικοί που έγιναν το ΣΚ – Ποια χώρα εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα

02.03.2026
Akylas: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της χώρας
Μουσικά Νέα

Akylas: Ξεσήκωσε το κοινό της Σερβίας με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της χώρας

02.03.2026
Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard
Μουσικά Νέα

Charli xcx: Το Wuthering Heights στην κορυφή των Soundtracks του Billboard

02.03.2026
Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές
Μουσικά Νέα

Brit Awards 2026: Οι πρωταγωνιστές της βραδιάς και η λίστα με τους μεγάλους νικητές

01.03.2026
Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube
Μουσικά Νέα

Οι BLACKPINK, ο πρώτος καλλιτέχνης που ξεπέρασε τους 100 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

28.02.2026
Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka
Μουσικά Νέα

Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

28.02.2026
Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο
Μουσικά Νέα

Αντιδράσεις με το Nemo – Eπέστρεψε το τρόπαιο στην EBU τυλιγμένο σε χαρτί υγείας και σπασμένο

27.02.2026
Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album
Μουσικά Νέα

Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών