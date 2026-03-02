Εγκλωβισμένη στην Αυστραλία η Χριστίνα Σάλτη – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον σε αναμονή, προσπαθώντας να βρει λύση για την επιστροφή της στην Ελλάδα

Η ταλαντούχα Ελληνίδα τραγουδίστρια Χριστίνα Σάλτη βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για κάποια νέα της μουσική επιτυχία, αλλά λόγω μιας απρόβλεπτης εξέλιξης που έκανε το ταξίδι της στην Αυστραλία να πάρει μια απροσδόκητη τροπή. Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την 1η Μαρτίου, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι παραμένει εγκλωβισμένη στο εξωτερικό, μια κατάσταση που προκλήθηκε από τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το ταξίδι της Χριστίνας Σάλτη στην Αυστραλία, το οποίο αρχικά προοριζόταν για μια σειρά εμφανίσεων και προσωπικών στιγμών, μετατράπηκε σε μια δοκιμασία λόγω της απόφασης του Κατάρ να κλείσει τον εναέριο χώρο του για περίπου δύο 24ωρα. Αυτή η εξέλιξη είχε άμεσο αντίκτυπο στα ταξιδιωτικά της σχέδια.

Όπως η ίδια έκανε γνωστό, η προγραμματισμένη της πτήση από το Σίδνεϊ προς τη Ντόχα ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πραγματοποιηθεί ούτε το σκέλος της επιστροφής της από τη Ντόχα προς την Αθήνα.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται πλέον σε αναμονή, προσπαθώντας να βρει λύση για την επιστροφή της στην Ελλάδα, ενώ η αγωνία της είναι εμφανής στις αναρτήσεις της. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις απρόβλεπτες προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμα και δημόσια πρόσωπα στις διεθνείς μετακινήσεις τους, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Η Χριστίνα Σάλτη διαχειρίζεται την κατάσταση με ψυχραιμία, ενημερώνοντας τους θαυμαστές της και προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξη παρά τις δυσκολίες.

