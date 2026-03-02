TV 02.03.2026

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

Η τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό του Alpha με τις απρόβλεπτες ανατροπές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η τηλεοπτική σειρά «Άγιος Έρωτας» συνεχίζει να καθηλώνει το κοινό του Alpha με τις απρόβλεπτες ανατροπές και τις έντονες συναισθηματικές στιγμές που προσφέρει σε κάθε της επεισόδιο. Με τον δεύτερο κύκλο να έχει ήδη κάνει πρεμιέρα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, φέρνοντας τους ήρωες αντιμέτωπους με νέα διλήμματα, παλιές αμαρτίες και κρίσιμες αποφάσεις. Πρόσφατα γεγονότα αναστατώνουν τη μικρή Στέρνα, με μια σημαντική αποχώρηση να βρίσκεται στο προσκήνιο και μια επιστροφή που προκαλεί τρόμο.

Στα τελευταία επεισόδια της σειράς, οι τηλεθεατές γίνονται μάρτυρες δραματικών αλλαγών. Ο χαρακτήρας του Ανδρέα βρίσκεται μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα, καθώς προτείνει στη Χριστίνα να εγκαταλείψουν τη Στέρνα. Εκείνη, όμως, αρνείται να φύγει, με αποτέλεσμα ο Ανδρέας να αποφασίζει να αποχωρήσει μόνος του. Η ανακοίνωση της αποχώρησής του, μετά από την πολύτιμη στήριξη που είχε προσφέρει στη Χριστίνα, αφήνει πολλά ερωτήματα ανοιχτά για τη συνέχεια της ιστορίας της.

Την ίδια περίοδο, η επιστροφή της Σοφίας στη Στέρνα προκαλεί τρόμο και πανικό στους κατοίκους. Η Σοφία, σε μια παραληρηματική κατάσταση, επιτίθεται στη μικρή Ελευθερία, με τη Θάλεια να επεμβαίνει την τελευταία στιγμή, σώζοντας την εγγονή της από τα χέρια της. Αυτά τα γεγονότα υπογραμμίζουν την αμείωτη ένταση και τις απειλητικές καταστάσεις που βιώνουν οι ήρωες, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο.

Να υπενθυμίσουμε πως ο δεύτερος κύκλος του «Άγιου Έρωτα» εμπλουτίστηκε με την προσθήκη νέων, ταλαντούχων ηθοποιών, οι οποίοι έφεραν φρέσκο αέρα και πρόσθεσαν νέα επίπεδα στην πλοκή. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αφίξεις ήταν αυτές της Γιούλικας Σκαφιδά και του Γιώργου Καραμίχου.

