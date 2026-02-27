TV 27.02.2026

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια

Οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Μαρτίου στις 20:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», επιστρέφει την Δευτέρα 2 και Τρίτη 3 Μαρτίου στις 20:00, με διπλά επεισόδια. Η Λουκία επιστρέφει και αναστατώνει τη ζωή του Ορφέα, η Νικαίτη «κρατά» τον Θεόφιλο με ένα απόρρητο έγγραφο και ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 20:00 (διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο: 72

Η εμφάνιση της Λουκίας στη ζωή του Ορφέα προκαλεί αναστάτωση. Τα σύννεφα πυκνώνουν στη σχέση Άννας – Λευτέρη και εξοργισμένη από την καταπίεση του αμφιταλαντεύεται για το μέλλον της σχέσης τους. Η Ζωή έρχεται σε ρήξη με τον Άγγελο. Οι Καλλιγάδες μετακομίζουν στο νέο σπίτι και εκεί προκύπτουν εντάσεις. Ο Λευτέρης ανακαλύπτει με την βοήθεια ενός φίλου του ότι η Σοφία σχετίζεται με το ατύχημα. Η Φωτεινή ζητά από τον Άγγελο να βρει τον Ορφέα.

Επεισόδιο: 73

Ένα πρόσωπο από το παρελθόν του Ορφέα κάνει την εμφάνισή του εντελώς απροσδόκητα, την ώρα που η Φωτεινή συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν. Η σχέση της Ζωής και του Άγγελου δοκιμάζεται, ενώ την ίδια στιγμή ο Θεόφιλος θέτει του δικούς του όρους για την έκδοση του διαζυγίου. Στο νέο σπίτι των Καλλιγάδων ξεσπούν εσωτερικοί πόλεμοι, αποκαλύψεις και ταπεινώσεις, ενώ η οικογένεια βράζει για εκδίκηση απέναντι στον Μανιάτη. Παράλληλα, η δημόσια εικόνα της οικογένειας καταρρέει και ένα παλιό, «απόρρητο» έγγραφο που αφορά στην Άννα, βγαίνει στο φως, τη στιγμή που όλοι πιστεύουν πως τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να συμβεί.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, στις 20:00 (διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο: 74

Η Νικαίτη με την ανακάλυψη του απόρρητου εγγράφου, «δένει» τον Θεόφιλο σε μια σιωπηλή «συμμαχία», ενώ στο νέο σπίτι στήνονται μικρές και μεγάλες ίντριγκες. Ο Θεόφιλος υπόσχεται να απαντήσει σκληρά στον Άγγελο, ο οποίος αρχίζει να αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια της Ζωής. Η Ζωή προσπαθεί να προσεγγίσει τον Άγγελο, ενώ την ίδια στιγμή, η Εβίτα επιτίθεται και στους δυο μπροστά στον Γιώργο που της βάζει πάγο για την άθλια συμπεριφορά της. Στο μεταξύ η Λουκία εξομολογείται στον Ορφέα, ότι δεν τον έχει ξεπεράσει και ήρθε ελπίζοντας σε επανασύνδεση.

Επεισόδιο: 75

Η οικογένεια Καλλιγά βρίσκεται σε μεγάλη ταραχή, καθώς η επίθεση της Εβίτας απέναντι στη μητέρα της και τον Άγγελο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η Σοφία δε χάνει ευκαιρία να θριαμβολογήσει, αλλά και να χώσει πιο βαθιά το μαχαίρι στην πληγή του Θεόφιλου, ο οποίος αποφασίζει να ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαζυγίου το συντομότερο δυνατόν. Αυτή η αναπάντεχη τροπή προβληματίζει ιδιαιτέρως τη Ζωή και ζητά απ’ τον Άγγελο να παραστεί κι εκείνος στην επικείμενη συνάντηση.

