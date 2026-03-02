Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία

Ο Brad Pitt επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το ψυχολογικό θρίλερ «The Riders», σε σκηνοθεσία του Edward Berger, γνωστού για τις ταινίες All Quiet on the Western Front και The Conclave. Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Tim Winton, με τον ηθοποιό να υποδύεται τον Fred Scully, έναν πατέρα που ταξιδεύει στην Ευρώπη με την κόρη του αναζητώντας τη σύζυγό του.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Julianne Nicholson, ο Danny Huston και η Camille Cottin, δημιουργώντας ένα ensemble που ενισχύει την ένταση και την ατμόσφαιρα του θρίλερ. Η ταινία συνδυάζει ψυχολογική ένταση με ταξιδιωτικά τοπία και βαθιά συναισθηματική πλοκή, προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Την κόρη του Fred Scully, Billie Scully, υποδύεται η νεαρή Αυστραλή ηθοποιός Coco Greenstone, η οποία κάνει το μεγάλο της ντεμπούτο στο Hollywood. Παρά τη νεαρή της ηλικία, η Coco έχει ήδη δημιουργήσει αξιόλογο βιογραφικό, με εμφανίσεις στην οικογενειακή ταινία Windcatcher (2024) και στον μικρό ρόλο της «Young Traci» στη βιογραφική ταινία I Am Woman (2019), αφιερωμένη στη ζωή της Helen Reddy.

Η παρουσία της δίπλα στον Brad Pitt δείχνει επαγγελματισμό και αφοσίωση, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της παραγωγής, ενώ η αφοσίωσή της στα γυρίσματα δημιουργεί την αίσθηση ότι η ιστορία ζωντανεύει μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στην Ύδρα, όπου η Coco Greenstone εμφανίζεται σε σκηνές με ψεύτικα αίματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, περπατώντας αργά στα γραφικά καλντερίμια, συνοδευόμενη από μέλη της παραγωγής. Σε άλλες σκηνές, ο Brad Pitt την συνοδεύει στο λιμάνι του νησιού, επιβιβαζόμενοι στο flying dolphin, ενώ η νεαρή ηθοποιός αποδεικνύει μεγάλη συγκέντρωση και επαγγελματισμό.

Οι σκηνές στο νησί προσδίδουν ρεαλισμό και ένταση στην ταινία, ενώ η συνεργασία του Pitt με την Greenstone αναδεικνύει τη χημεία τους στην οθόνη. Η ταινία αναμένεται να συνδυάσει ψυχολογικό βάθος και κινηματογραφική αισθητική, καθιστώντας την μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παραγωγές της χρονιάς.

Η μεταμόρφωση της Ύδρας: Ένα αυθεντικό κινηματογραφικό σκηνικό

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders», το ιστορικό λιμάνι της Ύδρας υποβλήθηκε σε σημαντικές αλλαγές, μεταμορφώνοντας το νησί σε ένα αυθεντικό σκηνικό που αποδίδει με λεπτομέρεια την ατμόσφαιρα της ιστορίας. Οι επιγραφές καταστημάτων αντικαταστάθηκαν, ενώ στα πλάνα εμφανίζονταν νομίσματα της δραχμής αντί για ευρώ, ώστε να ταιριάζουν με την ιστορική και αφηγηματική προσέγγιση της ταινίας. Επιπλέον, ένα παλαιού τύπου «δελφίνι» χρησιμοποιήθηκε για σκηνές όπου ο Brad Pitt είχε βασικό ρόλο, ενισχύοντας την αίσθηση εποχής και την αυθεντικότητα του σκηνικού.

Επιπλέον, ο Brad Pitt εντοπίστηκε να πραγματοποιεί σκηνές σε ένα εντυπωσιακό πέτρινο αρχοντικό, όπου για τις ανάγκες της παραγωγής και προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα στον φωτισμό και τη φωτογραφία, τα παράθυρα του κτιρίου είχαν καλυφθεί με μαύρα πανιά, ώστε να αποφεύγονται οι εναλλαγές του φυσικού φωτός. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα στην Ύδρα με τον Brad Pitt αποκάλυψαν τα εντυπωσιακά τοπία που επιλέχθηκαν για την ταινία.

https://www.youtube.com/watch?v=rVD-bqWupKs

