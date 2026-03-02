Χατζίδου – Παύλου: Διαφορετική έναρξη στο Breakfast at Star μετά τις επιθέσεις στο Ντουμπάι

Η έναρξη της εκπομπής Breakfast at Star βρήκε την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου σε ένα διαφορετικό, πιο σοβαρό ύφος από το συνηθισμένο

Η τηλεοπτική σεζόν φέρνει πάντα μαζί της πλήθος συναισθημάτων, εξελίξεων και απρόβλεπτων στιγμών. Στο επίκεντρο αυτών, το τηλεοπτικό ζευγάρι της πρωινής ζώνης, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, έχει αποδείξει επανειλημμένα την αυθεντικότητα και την ευαισθησία του, τόσο μέσα από τις επαγγελματικές τους στιγμές στο Breakfast at Star όσο και στην προσωπική τους ζωή. Από τις συγκινητικές πρεμιέρες και τα ανατρεπτικά φινάλε, μέχρι τις προσωπικές δοκιμασίες και τις δημόσιες τοποθετήσεις, η πορεία τους στην τηλεόραση είναι γεμάτη ανθρωπιά και ειλικρίνεια, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού.

Μια ιδιαίτερη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η έναρξη της εκπομπής Breakfast at Star βρήκε την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου σε ένα διαφορετικό, πιο σοβαρό ύφος από το συνηθισμένο.

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίστηκαν εμφανώς επηρεασμένοι από τις τραγικές εξελίξεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Ντουμπάι, επιλέγοντας να ξεκινήσουν την εκπομπή τους με αναφορά στα γεγονότα και στους ανθρώπους που δοκιμάζονταν. Ήταν μια στιγμή που ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά τους, πέρα από το ψυχαγωγικό κομμάτι της εκπομπής.

Η Ελένη Χατζίδου πήρε πρώτη τον λόγο, δίνοντας τον τόνο της ημέρας με μια βαθιά συγκινητική τοποθέτηση. «Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πρώτος μήνας της άνοιξης, ξεκινάει ο πρώτος μήνας. Μόνο άνοιξη δεν βλέπουμε. Είδατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Η σκέψη μας με τους ανθρώπους που δοκιμάζονται άλλη μια φορά. Ειρήνη να ευχηθούμε εμείς παγκόσμια», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και ενότητας σε καιρούς κρίσης Ο Ετεοκλής Παύλου ακολούθησε την τοποθέτηση της συζύγου του, ενισχύοντας το μήνυμα ειρήνης και συμπαράστασης, δείχνοντας ότι η εκπομπή τους δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, αλλά και ένας χώρος για προβληματισμό και ανθρωπιά.

Διάβασε επίσης: Your Face Sounds Familiar: Στον αέρα το trailer για την επιστροφή του show στον ΑΝΤ1

Δες κι αυτό…