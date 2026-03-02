Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, με την παρουσία της να χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ειλικρίνεια και μια ξεχωριστή ικανότητα να συνδέεται με το κοινό. Είτε πρόκειται για την έκφραση συναισθημάτων μπροστά σε ένα εθνικό δράμα είτε για την αντιμετώπιση της δημόσιας κριτικής σχετικά με την προσωπική της εμφάνιση, η παρουσιάστρια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. .

Στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την τραγωδία με την αμαξοστοιχία στα Τέμπη, ένα γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο και κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια μαύρη επέτειο, μια ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία και, κυρίως, για τις οικογένειες των θυμάτων. Η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με την Σίσσυ Χρηστίδου στο τιμόνι, αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της στην μνήμη των θυμάτων και στην ανάδειξη των γεγονότων εκείνης της περιόδου.

Μετά την προβολή ενός συγκλονιστικού βίντεο που αναβίωνε τις δραματικές στιγμές των ημερών εκείνων, η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε τον λόγο, φανερά φορτισμένη συναισθηματικά. «Είναι μια ανοιχτή πληγή κι είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε εμείς αυτό, φανταστείτε οι οικογένειες των ανθρώπων αυτών και τι ζούνε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας το κοινό αίσθημα θλίψης και αδυναμίας μπροστά σε μια τέτοια απώλεια. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στις συγκεντρώσεις που ήταν προγραμματισμένες σε όλη την Ελλάδα, τονίζοντας τη σημασία της «σημερινής φωνής» που ζητά δικαιοσύνη και λογοδοσία.

