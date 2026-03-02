Screen News 02.03.2026

Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

Ο πολυβραβευμένος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, Park Chan-wook, γίνεται ο πρώτος δημιουργός από τη Νότια Κορέα που αναλαμβάνει την ηγεσία της κριτικής επιτροπής στη διοργάνωση του Μαΐου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο βραβευμένος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της κορυφαίας διοργάνωσης του κινηματογράφου. Ο Park Chan-wook είναι ο πρώτος Νοτιοκορεάτης δημιουργός που αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή επιρροή του κορεατικού κινηματογράφου. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη γαλλική Ριβιέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Βραβεία César 2026: Έλαμψαν Carine Tardieu, One Battle After Another και Arco

Ο 62χρονος σκηνοθέτης έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ασιατικού σινεμά, όπως οι «Thirst» του 2009, «The Handmaiden» του 2016 και «No Other Choice» του 2025. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2004, όταν απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες για την ταινία «Old Boy». Το 2022 τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία «Decision to Leave».

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών περιέγραψαν τον Park Chan-wook ως έναν δημιουργό «που συχνά συγκρίνεται με σκηνοθέτες όπως ο Quentin Tarantino, ο Brian De Palma και ο David Fincher για την καλλιτεχνική αρτιότητα στη σύνθεση των εικόνων του, των οποίων η τυπική ομορφιά ισοδυναμεί μόνο με την ηθική τους αυστηρότητα». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ίδιος αναγνωρίζει ως επιρροές του τους Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Luchino Visconti και Alfred Hitchcock.

Σε δήλωσή του, ο Park Chan-wook τόνισε «Το να κλείνεσαι σε μια κινηματογραφική αίθουσα για να παρακολουθήσεις ταινίες και στη συνέχεια να απομονώνεσαι εκ νέου για να συζητήσεις με τα μέλη της Επιτροπής, αυτή η διπλή, εθελοντική απομόνωση είναι κάτι που αναμένω με μεγάλη προσμονή». Η ανάληψη της προεδρίας από τον Park Chan-wook προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ασιατικός κινηματογράφος καταγράφει σταθερά αυξανόμενη παρουσία και επιρροή στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Park Chan-wook Κάννες 2026 Φεστιβάλ Καννών
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

02.03.2026
Επόμενο
Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

02.03.2026

Δες επίσης

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Cinema

Actor Awards 2026: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

02.03.2026
Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά
Cinema

Η Zendaya και ο Tom Holland παντρεύτηκαν κρυφά

02.03.2026
Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026
Cinema

Η Demi Moore και η Maya Rudolph στους παρουσιαστές των Όσκαρ 2026

02.03.2026
Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office
Cinema

Scream 7: Ακριβές συμφωνίες και προσδοκίες για ρεκόρ στο box office

02.03.2026
Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας
Cinema

Η Βραζιλία του Μουντιάλ 1970 γίνεται ταινία στο Netflix – Η ιστορία της πιο θρυλικής ομάδας

02.03.2026
Ο Kevin Williamson και Neve Campbell σχεδιάζουν το Scream 8
Cinema

Ο Kevin Williamson και Neve Campbell σχεδιάζουν το Scream 8

01.03.2026
Netflix Μάρτιος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά που πρέπει να δεις
Cinema

Netflix Μάρτιος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά που πρέπει να δεις

01.03.2026
Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong
Cinema

Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong

28.02.2026
Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία
Cinema

Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

28.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών