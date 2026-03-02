Ο Park Chan-wook πρόεδρος του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

Ο πολυβραβευμένος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης, Park Chan-wook, γίνεται ο πρώτος δημιουργός από τη Νότια Κορέα που αναλαμβάνει την ηγεσία της κριτικής επιτροπής στη διοργάνωση του Μαΐου

Ο βραβευμένος Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Park Chan-wook θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές της κορυφαίας διοργάνωσης του κινηματογράφου. Ο Park Chan-wook είναι ο πρώτος Νοτιοκορεάτης δημιουργός που αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή επιρροή του κορεατικού κινηματογράφου. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη γαλλική Ριβιέρα.

Ο 62χρονος σκηνοθέτης έχει συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις πλέον εμβληματικές ταινίες του σύγχρονου ασιατικού σινεμά, όπως οι «Thirst» του 2009, «The Handmaiden» του 2016 και «No Other Choice» του 2025. Η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2004, όταν απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες για την ταινία «Old Boy». Το 2022 τιμήθηκε με το Βραβείο Σκηνοθεσίας για την ταινία «Decision to Leave».

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών περιέγραψαν τον Park Chan-wook ως έναν δημιουργό «που συχνά συγκρίνεται με σκηνοθέτες όπως ο Quentin Tarantino, ο Brian De Palma και ο David Fincher για την καλλιτεχνική αρτιότητα στη σύνθεση των εικόνων του, των οποίων η τυπική ομορφιά ισοδυναμεί μόνο με την ηθική τους αυστηρότητα». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ίδιος αναγνωρίζει ως επιρροές του τους Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Luchino Visconti και Alfred Hitchcock.

Σε δήλωσή του, ο Park Chan-wook τόνισε «Το να κλείνεσαι σε μια κινηματογραφική αίθουσα για να παρακολουθήσεις ταινίες και στη συνέχεια να απομονώνεσαι εκ νέου για να συζητήσεις με τα μέλη της Επιτροπής, αυτή η διπλή, εθελοντική απομόνωση είναι κάτι που αναμένω με μεγάλη προσμονή». Η ανάληψη της προεδρίας από τον Park Chan-wook προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ασιατικός κινηματογράφος καταγράφει σταθερά αυξανόμενη παρουσία και επιρροή στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή.

