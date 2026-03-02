Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, η καρδιά της Πόλης του Μεξικού χτυπούσε στον ρυθμό της Shakira που ολοκλήρωσε το μεξικανικό σκέλος της περιοδείας της

Το Zócalo της Πόλης του Μεξικού έχει αποτελέσει διαχρονικά σκηνή καθοριστικών πολιτικών στιγμών, ιστορικών κινητοποιήσεων και μαζικών εορτασμών. Όταν όμως ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να συγκεντρώσει σε συναυλία περίπου 400.000 θεατές με ελεύθερη είσοδο στον ίδιο χώρο, το γεγονός υπερβαίνει τα όρια μιας συναυλίας και μετατρέπεται σε πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο.

Η κολομβιανή σούπερ σταρ Shakira πρόσφατα άφησε το στίγμα της στην ιστορία της μουσικής, συγκεντρώνοντας ένα πρωτοφανές πλήθος 400.000 ατόμων σε μια δωρεάν συναυλία στο Zócalo της Πόλης του Μεξικού.

Αυτή η θριαμβευτική εμφάνιση, μέρος της επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», σηματοδότησε την επιστροφή της στην εμβληματική πλατεία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ για τη χώρα.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, η καρδιά της Πόλης του Μεξικού χτυπούσε στον ρυθμό της Shakira, καθώς η διεθνής καλλιτέχνιδα ολοκλήρωσε το εκτεταμένο μεξικανικό σκέλος της περιοδείας.

