Celeb News 02.03.2026

Ο Γιώργος Λάνθιμος για την εξομολόγηση της συζύγου του: «Είμαι περήφανος για το θάρρος της»

O Γιώργος Λάνθιμος εκφράζει την περηφάνια του για τη σύζυγό του, μετά την εξομολόγηση για σεξουαλική κακοποίηση στην εφηβεία
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στο ένθετο της Καθημερινής, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του, Ariane Labed, η οποία είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση. Ο σκηνοθέτης εξέφρασε την απεριόριστη περηφάνια του για την Labed και το έργο της, τονίζοντας τη γενναιότητα της κίνησής της να μοιραστεί τις εφιαλτικές της μνήμες, ενώ παράλληλα εξέφρασε ένα παράπονο για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η σύζυγός του στην Ελλάδα. Η δήλωση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει όχι μόνο την προσωπική του στήριξη, αλλά και την ευαισθητοποίησή του σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.

Πρόσφατα, η Ariane Labed, είχε αποκαλύψει μέσω ενός μακροσκελούς κειμένου της στην Καθημερινή ότι υπήρξε θύμα βιασμού δύο φορές κατά την εφηβεία της. Η εξομολόγηση της περιέγραφε με γλαφυρό τρόπο τα βασανιστικά αδιέξοδα που αντιμετώπισε, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν να βγάλει από μέσα της αυτές τις τόσο εφιαλτικές μνήμες. «Έχω υποστεί βιασμούς στην εφηβεία μου. Στη δίκη αυτή ήμουν μάρτυρας. Έφυγα από το δικαστήριο με λυγμούς», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά. Το κείμενό της δεν περιορίστηκε στην προσωπική της μαρτυρία, αλλά επέκτεινε το κάλεσμα σε έναν συλλογικό προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο δικάζονται τα σεξουαλικά εγκλήματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ariane Labed: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για τους 2 βιασμούς και τον αγώνα της με τον αλκοολισμό

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ερωτηθείς για το πώς βίωσε αυτή τη γενναία κίνηση της συζύγου του, απάντησε με λόγια γεμάτα θαυμασμό και περηφάνια. «Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που κάνει. Γιατί κάνει μια τεράστια δουλειά, γενικότερα», ανέφερε ο βραβευμένος σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας όχι μόνο την πράξη της εξομολόγησης αλλά και το συνολικό έργο της. Παράλληλα, ο ίδιος δεν παρέλειψε να εκφράσει ένα παράπονο, δηλώνοντας πως, παρά τα όσα έχει επιτύχει η Γαλλίδα σύζυγός του, για ορισμένους στην Ελλάδα παραμένει απλώς «η σύζυγος του Λάνθιμου». Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αναγνώριση της γυναικείας ταυτότητας και του έργου της, ανεξάρτητα από τη σχέση της με έναν διάσημο άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Bugonia»: Θρίαμβος στη Βενετία και Σοκαριστικές Εικόνες

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Emma Stone επέστρεψαν θριαμβευτικά στο Φεστιβάλ της Βενετίας, 2 χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Poor Things», παρουσιάζοντας το νέο τους τολμηρό εγχείρημα, το «Bugonia». Όπως είχαμε μεταδώσει, η ταινία είναι μια σκοτεινή και αλληγορική δημιουργία που συνδυάζει το θρίλερ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Η πρεμιέρα της ταινίας συγκλόνισε το κοινό, με τους θεατές στη Sala Grande να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν για 6 ολόκληρα λεπτά, χαρίζοντας στους δημιουργούς μία από τις πιο θερμές στιγμές του φεστιβάλ.

Πριν από την προβολή, στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε φορώντας στο πέτο του μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μένει αμέτοχος μπροστά στα παγκόσμια δρώμενα. Ο ίδιος δήλωσε ότι όταν διάβασε πρώτη φορά την ιστορία, τρία χρόνια πριν, του φάνηκε πολύ επίκαιρη, «δυστυχώς, τώρα είναι ακόμη περισσότερο. Η ταινία είναι ένα καθρέφτισμα της εποχής». Στο «Bugonia», η Emma Stone υποδύεται μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο που πέφτει θύμα απαγωγής και υποβάλλεται σε βασανιστήρια από ένα ζευγάρι νεαρών ανδρών.

Το «Bugonia» είναι η 9η μεγάλου μήκους ταινία για τον Γιώργο Λάνθιμο και αποτελεί remake του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-Hwan. Η Emma Stone μοιράζεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο με τον Jesse Plemons, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σταύρος Χαλκιάς, Aidan Delbis και Alicia Silverstone. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Emmy Will Tracy.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariane Labed Γιώργος Λάνθιμος σεξουαλική κακοποίηση
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

Η Shakira έγραψε ιστορία στο Zócalo μπροστά σε 400.000 θεατές (video)

02.03.2026
Επόμενο
Ο Robbie Williams τιμά τον Ozzy Osbourne και γράφει ιστορία στα BRIT Awards (video)

Ο Robbie Williams τιμά τον Ozzy Osbourne και γράφει ιστορία στα BRIT Awards (video)

02.03.2026

Δες επίσης

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana
Celeb News

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

02.03.2026
Έχει κλωνοποιηθεί ο Jim Carrey; Η ανησυχία των θαυμαστών μετά την τελευταία του εμφάνιση
Celeb News

Έχει κλωνοποιηθεί ο Jim Carrey; Η ανησυχία των θαυμαστών μετά την τελευταία του εμφάνιση

02.03.2026
Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία
Celeb News

Αυτό είναι το κορίτσι που υποδύεται την κόρη του Brad Pitt στη νέα του ταινία

02.03.2026
Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επαφές με τον Γιώργο Θεοφάνους
Celeb News

Γιώργος Λιάγκας: Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει επαφές με τον Γιώργο Θεοφάνους

02.03.2026
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

02.03.2026
Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της
Celeb News

Δέσποινα Βανδή: Μπήκε στη κουζίνα και έφτιαξε τσουρέκια – Η viral συνταγή της

02.03.2026
Ο Kanye West αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη
Celeb News

Ο Kanye West αντιμέτωπος με δικαστική διαμάχη

01.03.2026
Υποχρεωτική θεραπεία υπέβαλε το δικαστήριο στον Shia LaBeouf
Celeb News

Υποχρεωτική θεραπεία υπέβαλε το δικαστήριο στον Shia LaBeouf

28.02.2026
Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth γίνονται viral σε επικό μπρα ντε φερ
Celeb News

Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth γίνονται viral σε επικό μπρα ντε φερ

28.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών