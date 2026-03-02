Ο Γιώργος Λάνθιμος για την εξομολόγηση της συζύγου του: «Είμαι περήφανος για το θάρρος της»

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, παραχώρησε πρόσφατα μια συνέντευξη στο ένθετο της Καθημερινής, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του, Ariane Labed, η οποία είχε προκαλέσει έντονη αίσθηση. Ο σκηνοθέτης εξέφρασε την απεριόριστη περηφάνια του για την Labed και το έργο της, τονίζοντας τη γενναιότητα της κίνησής της να μοιραστεί τις εφιαλτικές της μνήμες, ενώ παράλληλα εξέφρασε ένα παράπονο για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η σύζυγός του στην Ελλάδα. Η δήλωση αυτή έρχεται να υπογραμμίσει όχι μόνο την προσωπική του στήριξη, αλλά και την ευαισθητοποίησή του σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.

Πρόσφατα, η Ariane Labed, είχε αποκαλύψει μέσω ενός μακροσκελούς κειμένου της στην Καθημερινή ότι υπήρξε θύμα βιασμού δύο φορές κατά την εφηβεία της. Η εξομολόγηση της περιέγραφε με γλαφυρό τρόπο τα βασανιστικά αδιέξοδα που αντιμετώπισε, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν να βγάλει από μέσα της αυτές τις τόσο εφιαλτικές μνήμες. «Έχω υποστεί βιασμούς στην εφηβεία μου. Στη δίκη αυτή ήμουν μάρτυρας. Έφυγα από το δικαστήριο με λυγμούς», είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά. Το κείμενό της δεν περιορίστηκε στην προσωπική της μαρτυρία, αλλά επέκτεινε το κάλεσμα σε έναν συλλογικό προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο δικάζονται τα σεξουαλικά εγκλήματα, αναδεικνύοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, ερωτηθείς για το πώς βίωσε αυτή τη γενναία κίνηση της συζύγου του, απάντησε με λόγια γεμάτα θαυμασμό και περηφάνια. «Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που κάνει. Γιατί κάνει μια τεράστια δουλειά, γενικότερα», ανέφερε ο βραβευμένος σκηνοθέτης, υπογραμμίζοντας όχι μόνο την πράξη της εξομολόγησης αλλά και το συνολικό έργο της. Παράλληλα, ο ίδιος δεν παρέλειψε να εκφράσει ένα παράπονο, δηλώνοντας πως, παρά τα όσα έχει επιτύχει η Γαλλίδα σύζυγός του, για ορισμένους στην Ελλάδα παραμένει απλώς «η σύζυγος του Λάνθιμου». Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αναγνώριση της γυναικείας ταυτότητας και του έργου της, ανεξάρτητα από τη σχέση της με έναν διάσημο άνδρα.

Το «Bugonia»: Θρίαμβος στη Βενετία και Σοκαριστικές Εικόνες

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Emma Stone επέστρεψαν θριαμβευτικά στο Φεστιβάλ της Βενετίας, 2 χρόνια μετά την παγκόσμια επιτυχία του «Poor Things», παρουσιάζοντας το νέο τους τολμηρό εγχείρημα, το «Bugonia». Όπως είχαμε μεταδώσει, η ταινία είναι μια σκοτεινή και αλληγορική δημιουργία που συνδυάζει το θρίλερ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Η πρεμιέρα της ταινίας συγκλόνισε το κοινό, με τους θεατές στη Sala Grande να σηκώνονται όρθιοι και να χειροκροτούν για 6 ολόκληρα λεπτά, χαρίζοντας στους δημιουργούς μία από τις πιο θερμές στιγμές του φεστιβάλ.

Πριν από την προβολή, στη συνέντευξη Τύπου, ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε φορώντας στο πέτο του μια καρφίτσα με την παλαιστινιακή σημαία, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι δεν μένει αμέτοχος μπροστά στα παγκόσμια δρώμενα. Ο ίδιος δήλωσε ότι όταν διάβασε πρώτη φορά την ιστορία, τρία χρόνια πριν, του φάνηκε πολύ επίκαιρη, «δυστυχώς, τώρα είναι ακόμη περισσότερο. Η ταινία είναι ένα καθρέφτισμα της εποχής». Στο «Bugonia», η Emma Stone υποδύεται μια δυναμική διευθύνουσα σύμβουλο που πέφτει θύμα απαγωγής και υποβάλλεται σε βασανιστήρια από ένα ζευγάρι νεαρών ανδρών.

Το «Bugonia» είναι η 9η μεγάλου μήκους ταινία για τον Γιώργο Λάνθιμο και αποτελεί remake του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Jang Joon-Hwan. Η Emma Stone μοιράζεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο με τον Jesse Plemons, ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σταύρος Χαλκιάς, Aidan Delbis και Alicia Silverstone. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Emmy Will Tracy.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

