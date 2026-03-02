Μουσικά Νέα 02.03.2026

Ο Robbie Williams τιμά τον Ozzy Osbourne και γράφει ιστορία στα BRIT Awards (video)

Συγκινητικές ομιλίες από Sharon Osbourne και Dolly Parton και ερμηνεία του «No More Tears» από τον Robbie Williams στο φινάλε της βραδιάς στο Μάντσεστερ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με ένα εκτενές και φορτισμένο συναισθηματικά αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne ολοκληρώθηκαν τα BRIT Awards 2026 στο Μάντσεστερ, όπου η διοργάνωση φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά. Την ερμηνεία του εμβληματικού τραγουδιού «No More Tears» του 1991 ανέλαβε ο Robbie Williams, πλαισιωμένος από πρώην μέλη της μπάντας του Ozzy Osbourne, τους Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos και Zakk Wylde. Η τελετή κορυφώθηκε με τη ζωντανή απόδοση του τραγουδιού, με τον Zakk Wylde να προσφέρει ένα εκτενές κιθαριστικό σόλο, σε μια στιγμή που απέσπασε παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό.

Πριν από το μουσικό αφιέρωμα, προβλήθηκε μήνυμα της Dolly Parton από το Νάσβιλ. Η Dolly Parton ανέφερε «Τι απίστευτη ζωή για να τη γιορτάσουμε. Ο Ozzy Osbourne αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη μουσική και η κληρονομιά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κόσμο των μουσικόφιλων παντού. Και τι να πει κανείς για την ικανότητά του να κλέβει την παράσταση. Ο Ozzy ήξερε πώς να τραβά την προσοχή με την αγάπη του για τη θεατρικότητα και το μουσικό του ταλέντο. Μπορούσε να μετατρέψει κάθε περίσταση σε ένα ολοκληρωμένο θέαμα και στον πυρήνα του ήταν ένας αυθεντικός σόουμαν».

Το βραβείο προς τιμήν του Ozzy Osbourne παρέλαβε η σύζυγός του Sharon Osbourne, συνοδευόμενη από την κόρη τους Kelly Osbourne. Η Sharon Osbourne δήλωσε «Είναι τιμή μου να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο για τον υπέροχο σύζυγό μου. Μακάρι να ήταν εδώ για να το παραλάβει ο ίδιος, αλλά ξέρω ότι ο Ozzy μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή».

Η Sharon Osbourne συνέχισε λέγοντας «Ο άνθρωπός μου είχε μια καριέρα μοναδική στο είδος της. Βρέθηκε στην κορυφή για 56 χρόνια. Ο Ozzy ήταν αυθεντικός, προικισμένος, εντελώς απρόβλεπτος, ένας άγριος άνθρωπος και ένας αληθινός καλλιτέχνης. Προερχόταν από μια μικρή εργατική γειτονιά του Μπέρμιγχαμ και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και σεβαστούς μουσικούς της γενιάς του. Δεν σταμάτησε ποτέ να πιέζει τον εαυτό του και στο τέλος της ημέρας θα είναι πάντα ένας ροκ σταρ».

Κλείνοντας, η Sharon Osbourne αφιέρωσε το βραβείο «στην απίστευτη οικογένειά του, στους πολλούς μουσικούς που στάθηκαν δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και στο συνεργείο του που δεν τον απογοήτευσε ποτέ», ενώ μνημόνευσε και «τις χιλιάδες ανθρώπων που γέμισαν τους δρόμους του Μπέρμιγχαμ για να τον αποχαιρετήσουν» καθώς και «τα εκατομμύρια θαυμαστών του σε ολόκληρο τον κόσμο».

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

BRIT Awards 2026 ozzy osbourne Robbie Williams
