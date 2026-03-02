Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην καρδιά της παγκόσμιας μόδας, ταξιδεύοντας στην Ιταλία για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana. Το ταξίδι της, που πραγματοποιήθηκε για επαγγελματικούς λόγους το Σαββατοκύριακο στις 2 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε ένα γεγονός γεμάτο λάμψη, διεθνείς προσωπικότητες και αποκλειστικές στιγμές, τις οποίες η ίδια μοιράστηκε με το κοινό της μέσα από την εκπομπή της, «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό και μια ατμόσφαιρα διεθνούς αίγλης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της παρουσία τόσο στα τηλεοπτικά δρώμενα όσο και στον χώρο της μόδας. Η εμπειρία της στην Ιταλία δεν περιορίστηκε μόνο στην παρακολούθηση της επίδειξης, αλλά περιλάμβανε και αξιοσημείωτες συναντήσεις, όπως αυτή με τον διάσημο Ιταλό καλλιτέχνη Achille Lauro, με τον οποίο φωτογραφήθηκε.

Διάβασε επίσης: Βίκυ Καγιά: Στις Γαλλικές Άλπεις με την οικογένειά της – Φωτογραφίες από το χιονισμένο τοπίο

Η ίδια, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», μοιράστηκε τις εντυπώσεις της, μεταφέροντας στους τηλεθεατές τη μαγεία και τη διεθνή λάμψη του show. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στην Ιταλία που για επαγγελματικούς λόγους παρευρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana, ήταν και η Madonna εκεί. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο!».

Ακόμη, αποκάλυψε επίσης πως είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον Achille Lauro, λέγοντας: «Είδαμε στο Σαν Ρέμο, τραγούδησε και ο Achille Lauro. Ο οποίος βρέθηκε εκεί, εγώ βγήκα και φωτογραφία μαζί του. Μου είπανε ότι στις επιδείξεις φοράς γυαλιά ηλίου!».

Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Δες κι αυτό…