Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην Ιταλία για την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana

Η παρουσιάστρια παρακολούθησε από κοντά την φαντασμαγορική επίδειξη μόδας και συναντήθηκε με γνωστές προσωπικότητες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Φαίη Σκορδά βρέθηκε στην καρδιά της παγκόσμιας μόδας, ταξιδεύοντας στην Ιταλία για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana. Το ταξίδι της, που πραγματοποιήθηκε για επαγγελματικούς λόγους το Σαββατοκύριακο στις 2 Μαρτίου 2026, αποτέλεσε ένα γεγονός γεμάτο λάμψη, διεθνείς προσωπικότητες και αποκλειστικές στιγμές, τις οποίες η ίδια μοιράστηκε με το κοινό της μέσα από την εκπομπή της, «Buongiorno».

Η παρουσιάστρια περιέγραψε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό και μια ατμόσφαιρα διεθνούς αίγλης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της παρουσία τόσο στα τηλεοπτικά δρώμενα όσο και στον χώρο της μόδας. Η εμπειρία της στην Ιταλία δεν περιορίστηκε μόνο στην παρακολούθηση της επίδειξης, αλλά περιλάμβανε και αξιοσημείωτες συναντήσεις, όπως αυτή με τον διάσημο Ιταλό καλλιτέχνη Achille Lauro, με τον οποίο φωτογραφήθηκε.

Η ίδια, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», μοιράστηκε τις εντυπώσεις της, μεταφέροντας στους τηλεθεατές τη μαγεία και τη διεθνή λάμψη του show. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Στην Ιταλία που για επαγγελματικούς λόγους παρευρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana, ήταν και η Madonna εκεί. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο!».

Ακόμη, αποκάλυψε επίσης πως είχε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τον Achille Lauro, λέγοντας: «Είδαμε στο Σαν Ρέμο, τραγούδησε και ο Achille Lauro. Ο οποίος βρέθηκε εκεί, εγώ βγήκα και φωτογραφία μαζί του. Μου είπανε ότι στις επιδείξεις φοράς γυαλιά ηλίου!».

