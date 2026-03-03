H Evangelia στο OK! μιλά για τη μουσική της και το Sing for Greece

Η Evangelia μιλά στο OK! για το νέο τραγούδι «Parea» και απαντά στις πιο γρήγορες και fun ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά

Μια από τις πιο ενεργητικές παρουσίες στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, η Evangelia, έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, αποκαλύπτοντας στιγμές από την καθημερινότητά της, τη συμμετοχή της στο Sing for Greece με το νέο της τραγούδι «Parea», αλλά και τις συνεργασίες της με γνωστούς καλλιτέχνες.

Μίλησε με ενθουσιασμό για τη μουσική της και τη διαδικασία δημιουργίας: «Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω και είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να κυνηγάω τα όνειρά μου κάθε μέρα», σημείωσε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας ότι η καθημερινή επαφή με τη μουσική την γεμίζει και την εμπνέει.

Η συζήτηση φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει το νέο της τραγούδι «Parea», που διαγωνίστηκε στο Sing for Greece και συνοδεύεται από νέο βιντεοκλίπ. Η Evangelia τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ «summer» κομμάτι, ιδανικό για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν και beach bars.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς την «στρίμωσε» στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου η Evangelia έδωσε αυθόρμητες και χιουμοριστικές απαντήσεις. Όταν κλήθηκε να περιγράψει τον εαυτό της, απάντησε: «Δημιουργική, καλοσύνη, οικογένεια», ενώ αποκάλυψε ότι το πιο σέξι στοιχείο πάνω της είναι τα μαλλιά της, ότι απολαμβάνει να παίζει παιχνίδια με φίλους και οικογένεια, και ότι δεν είναι ζηλιάρα.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ένα διασκεδαστικό δίλημμα ανάμεσα στη Marseaux και την Αναστασία, με την Evangelia να επιλέγει τη Marseaux, αναδεικνύοντας τη στενή της φιλία και συνεργασία με τις καλλιτέχνιδες που αγαπά.

