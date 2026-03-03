Brad Pitt: Πού θα κάνει γυρίσματα για τη νέα του ταινία μετά την Ύδρα – Το μέρος-έκπληξη

Όλα τα νέα από τα γυρίσματα του Brad Pitt στην Ελλάδα για την ταινία The Riders

Ολοκληρώνονται σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου, τα γυρίσματα του Brad Pitt και του υπόλοιπου καστ στην Ύδρα. Ο διάσημος Hollywood ηθοποιός, που έκανε έντονη την παρουσία του στο νησί του Αργοσαρωνικού, αναμένεται να μεταβεί σε άλλη τοποθεσία μέσα στις επόμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο Πρωινό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο Brad Pitt θα συνεχίσει τα γυρίσματα στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο χώρος γύρω από τον σταθμό έχει ήδη αρχίσει να αποκλείεται, ενώ τα δρομολόγια των τρένων συνεχίζουν κανονικά για το κοινό. Όπως έγινε γνωστό, τα γυρίσματα θα συνεχιστούν στη συνέχεια στη Νέα Μάκρη, ολοκληρώνοντας τα γυρίσματα της ελληνικής φάσης της παραγωγής.

Διάβασε επίσης: Ο Harry Styles επιστρέφει στη μουσική σκηνή με συναυλία που θα προβληθεί στο Netflix

Στην ταινία, ο Brad Pitt υποδύεται τον κεντρικό χαρακτήρα, Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά μια περιπετειώδη αναζήτηση για τη γυναίκα και την κόρη του, μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.





Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, και ανήκει στο είδος του δραματικού φιλμ με έντονο ψυχολογικό βάθος. Η ιστορία ακολουθεί τον Fred Scully και την κόρη του, καθώς ταξιδεύουν σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς, δημιουργώντας ένταση και σασπένς σε κάθε σκηνή.

Η κινηματογραφική παραγωγή υπόσχεται έντονες συναισθηματικές στιγμές και δυναμικές σκηνές, ενώ η παρουσία του Brad Pitt έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στο ελληνικό κοινό όσο και διεθνώς. Η επιλογή ελληνικών τοποθεσιών όπως η Ύδρα και η Χαλκίδα προσδίδει στη ταινία έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ομορφιά των τοπίων με την ένταση της πλοκής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στα Actor Awards 2026 – Δεύτερη ήττα για τον Timothée Chalamet

Δες κι αυτό…