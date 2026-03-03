Beauty 03.03.2026

Skin-Tone hair: Η νέα απόλυτα φυσική τάση στα μαλλιά που κατακτά τις καρδιές των celebrities

sabrina_carpenter
Η νέα luxury τάση στα μαλλιά αναδεικνύει τη φυσική λάμψη και κομψότητα χωρίς έντονες αντιθέσεις, κερδίζοντας τις it-girls της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα τάση στα μαλλιά, γνωστή ως Skin-Tone hair, φέρνει μια επανάσταση στον κόσμο της κομμωτικής, προτιμώντας την απόλυτη αρμονία ανάμεσα στο χρώμα του δέρματος και των μαλλιών αντί για έντονες αντιθέσεις. Στόχος της είναι να δημιουργήσει μια συνεχόμενη χρωματική ροή που αγκαλιάζει φυσικά το πρόσωπο και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά.

Η φιλοσοφία πίσω από το trend είναι απλή αλλά σημαντική. Επιλέγουμε αποχρώσεις καφέ, ξανθού, κόκκινου ή μπεζ που αντλούν τις νότες τους από τους υποτόνους της επιδερμίδας. Για παράδειγμα, θερμές καραμέλες για χρυσαφένιο δέρμα, μπεζ και σαγηνευτικά ξανθά για ανοιχτές επιδερμίδες και βαθιά καστανά για πιο σκουρόχρωμες. Η τεχνική βασίζεται σε λεπτές φωτεινές διαβαθμίσεις, χαρακτηριστικά highlights και φυσικές αντανακλάσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται σχεδόν φυσικό.

zendaya
https://www.instagram.com/zendaya/

Αν και η ιδέα δεν είναι νέα, ήδη τη δεκαετία του 1990 stars όπως η Jessica Alba και η Kate Moss υιοθετούσαν παρόμοιες αποχρώσεις. Tο Skin-Tone hair του 2026 αναδεικνύεται σε απόλυτο σύμβολο κομψότητας και διακριτικής πολυτέλειας. Σε μια εποχή γεμάτη φίλτρα και έντονες χρωματικές αντιθέσεις, η τάση αυτή ξεχωρίζει για την απλότητα και την ακρίβειά της.

https://www.instagram.com/bellahadid/

Icons της μόδας όπως η Carolyn Bessette-Kennedy έχουν επανέλθει πρόσφατα στο προσκήνιο, εμπνέοντας τη νέα γενιά με διακριτικά, φυσικά χρώματα μαλλιών που αγκαλιάζουν το πρόσωπο και φωτίζουν τα χαρακτηριστικά. Στη λίστα των celebrities που έχουν ήδη ενσωματώσει την τάση βρίσκονται η Anok Yai, η Rosé και η Zendaya, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα κρύβεται στη λεπτομέρεια και στην απόλυτη ισορροπία χρώματος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν αποσκοπεί στο εντυπωσιακό ή το φανταχτερό, αλλά στην αρμονία, τη φωτεινότητα και την κομψότητα. Είναι η απόλυτη επιλογή για όσες θέλουν ένα αποτέλεσμα πολυτελές, φυσικό και tailor-made για την επιδερμίδα τους, που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τη φινέτσα ενός χρυσοχόου.

beauty beauty trends μαλλιά
