Beauty 28.02.2026

Γιατί αξίζει να προσθέσεις έναν ορό ματιών στη skincare ρουτίνα σου

skincare_matia
Η μικρή αλλά ισχυρή κίνηση που αναβαθμίζει τη ρουτίνα φροντίδας των ματιών και χαρίζει ξεκούραστο, υγιές βλέμμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φροντίδα της επιδερμίδας δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική. Μερικές έξυπνες επιλογές και προϊόντα που στοχεύουν συγκεκριμένα προβλήματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ειδικά στον ευαίσθητο χώρο γύρω από τα μάτια. Ένας ορός ματιών αποτελεί τη μικρή αναβάθμιση που μπορεί να δώσει αμέσως πιο ξεκούραστη, φωτεινή και λείο όψη, χωρίς να βαραίνει ή να επηρεάζει το μακιγιάζ σου.

Η περιοχή των ματιών είναι ιδιαίτερα λεπτή και ευαίσθητη, με σημάδια κούρασης να εμφανίζονται γρήγορα. Μαύροι κύκλοι, πρήξιμο και λεπτές γραμμές μπορεί να γίνουν εμφανή μετά από λίγο ύπνο, ώρες μπροστά σε οθόνες ή αλλαγές στη διάθεση και τον καιρό. Οι οροί ματιών είναι σχεδιασμένοι ειδικά για αυτή τη ζώνη, με δραστικά συστατικά που φωτίζουν, ενυδατώνουν και λειαίνουν, χωρίς να επιβαρύνουν την επιδερμίδα. Πρόκειται για μια στοχευμένη λύση, σαν couture προϊόν, φτιαγμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μόνο αυτής της περιοχής.

skincare
pexels

Διάβασε επίσης: Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά

Υψηλή απόδοση χωρίς βάρος

Οι οροί ματιών απορροφώνται γρήγορα και προσφέρουν δράση σε βάθος. Πεπτίδια, καφεΐνη, υαλουρονικό οξύ και αντιοξειδωτικά συνεργάζονται για να χαρίσουν φωτεινότητα και ενυδάτωση, χωρίς να αφήνουν υπολείμματα ή να επηρεάζουν το concealer. Το αποτέλεσμα είναι ένα ξεκούραστο βλέμμα που φαίνεται φρέσκο όλη μέρα, ιδανικό ακόμα και για busy πρωινά ή βραδινές εμφανίσεις.

https://unsplash.com/

Πρόληψη και φροντίδα με διάρκεια

Η χρήση ορού ματιών δεν είναι απλώς αντιγήρανση, είναι πρόληψη. Η καθημερινή εφαρμογή βοηθά στη διατήρηση του κολλαγόνου και της ελαστικότητας της περιοχής, καθυστερώντας την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Λίγες σταγόνες καθημερινά μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά με την πάροδο του χρόνου, προσφέροντας μια αίσθηση πολυτέλειας και αυτοφροντίδας που διαρκεί.

Κεντρική εικόνα: Freepik 

Διάβασε επίσης: Japanese Bob: Το κομψό καρέ που δείχνει τέλειο με ελάχιστη φροντίδα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends skincare
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

28.02.2026
Επόμενο
Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong

Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong

28.02.2026

Δες επίσης

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner
Fashion

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner

28.02.2026
Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή
Life

Αυτό είναι το πιο ακραίο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας Λέων για να τραβήξει την προσοχή

28.02.2026
Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη
Life

Έχεις dating apps; Τότε πρέπει να αποφύγεις αυτά τα 3 συνηθισμένα λάθη

27.02.2026
Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη
Life

Αυτό είναι το σημείο του σπίτιου που πρέπει να καθαρίσεις πριν μπει η άνοιξη

27.02.2026
Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις
Fitness

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα μέσα σε 2 μήνες κάνοντας αυτές τις 3 ασκήσεις

27.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ για τον Marc Jacobs της Sofia Coppola (video)

27.02.2026
7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος
Life

7 πράγματα που δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ένας Καρκίνος

27.02.2026
Αύξηση φυστικοβούτυρο: Το trend που γεννά τη μεγαλύτερη αδικία στον εργασιακό χώρο
Life

Αύξηση φυστικοβούτυρο: Το trend που γεννά τη μεγαλύτερη αδικία στον εργασιακό χώρο

27.02.2026
Demi Moore: To κοντό hair look που έκλεψε τις εντυπώσεις στο show του οίκου Gucci
Beauty

Demi Moore: To κοντό hair look που έκλεψε τις εντυπώσεις στο show του οίκου Gucci

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Βάζουν τις βάσεις για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Ποια κράτη «βλέπουν» τα ελληνικά απόρρητα έγγραφα;

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Προκόπιος Παυλόπουλος: Η Ηθική και Νομική Αποκατάσταση του Παρθενώνα ως Επιταγή του Παγκόσμιου Πολιτισμού