Ο Austin Butler θα μεταμορφωθεί σε Lance Armstrong

Με σκηνοθέτη τον Edward Berger και σενάριο του Zach Baylin, η ταινία για τον Lance Armstrong εξασφαλίστηκε από την Apple μετά από έντονη μάχη προσφορών στο Χόλιγουντ

Η Apple Original Films εξασφάλισε τα δικαιώματα της άτιτλης κινηματογραφικής ταινίας για τη ζωή του Lance Armstrong, επικρατώντας σε μια σκληρή διαδικασία προσφορών μεταξύ μεγάλων στούντιο. Πρωταγωνιστής θα είναι ο Austin Butler, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Edward Berger, με τον Zach Baylin να υπογράφει το σενάριο.

Το πρότζεκτ προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη βιομηχανία από τη στιγμή που βγήκε στην αγορά. Μετά από σχεδόν 6 προσφορές, η Apple κατάφερε να καταθέσει την επικρατέστερη πρόταση και να αποκτήσει την παραγωγή, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Lance Armstrong έδωσε την έγκρισή του για κινηματογραφική αφήγηση της προσωπικής του ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Austin Butler: Μιλά ανοιχτά για τις περιπέτειες της υγείας του λόγω των απαιτητικών του ρόλων

Η ταινία θα επιχειρήσει να αποτυπώσει ολόκληρη τη διαδρομή του Lance Armstrong, από την επιστροφή του στην ποδηλασία μετά τη μάχη με τον καρκίνο και τις 7 διαδοχικές νίκες στον Γύρο της Γαλλίας, έως την πτώση που ακολούθησε όταν ο ίδιος παραδέχθηκε τη χρήση απαγορευμένων ουσιών έπειτα από χρόνια αρνήσεων. Το Χόλιγουντ είχε ήδη προσεγγίσει την ιστορία μέσα από την ταινία «The Program» το 2015 με πρωταγωνιστή τον Ben Foster, ωστόσο ο Lance Armstrong δεν είχε συμμετάσχει σε εκείνη την παραγωγή.

Για τον Austin Butler, η νέα συνεργασία συνεχίζει μια περίοδο συνεργασιών με σημαντικούς δημιουργούς, όπως οι Darren Aronofsky, Ari Aster και Denis Villeneuve, ενώ ο Edward Berger βρίσκεται παράλληλα στα γυρίσματα του δράματος «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Από την πλευρά της, η Apple Original Films ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον κινηματογράφο μετά την επιτυχία της υποψήφιας για Όσκαρ παραγωγής «F1», επενδύοντας σε μεγάλες κινηματογραφικές ιστορίες που συνδυάζουν βιογραφικά στοιχεία και έντονο δραματικό τόνο.

Διάβασε επίσης: Ο Austin Butler γίνεται ο νέος ιδιοκτήτης του θρυλικού σπιτιού του Brad Pitt στο Los Feliz

Δες κι αυτό…