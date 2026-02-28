Υγεία 28.02.2026

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Γιατί η βιομηχανική επεξεργασία απειλεί τη μακροχρόνια επιβίωση

Υπερεπεξεργασμένα Τρόφιμα: Ο «αόρατος» κίνδυνος για τους επιζώντες καρκίνου
Mad.gr

Η διατροφή μετά τη διάγνωση καρκίνου δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά φαίνεται πως μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στη μακροχρόνια επιβίωση. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, τόσο συνολικά όσο και ειδικά από καρκίνο, ακόμη και όταν η συνολική ποιότητα της διατροφής θεωρείται καλή.

Τι ορίζουμε ως υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Ως υπερεπεξεργασμένα ορίστηκαν τα τρόφιμα που έχουν υποστεί εκτεταμένη βιομηχανική επεξεργασία και περιέχουν πρόσθετα, ό­πως συντηρητικά, γαλακτωματοποιητές, ενισχυτικά γεύσης και τεχνητά χρώματα.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν:
Έτοιμα προμαγειρεμένα γεύματα
Αλλαντικά και συσκευασμένα σνακ
Αναψυκτικά και γλυκά βιομηχανικής παραγωγής

Τα ευρήματα προέρχονται από μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention» και βασίστηκε σε δεδομένα 802 ανδρών και γυναικών με ιστορικό καρκίνου, οι οποίοι συμμετείχαν στη μεγάλη ιταλική μελέτη «Moli-sani». Η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και ο Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, πρώην πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης.

Διαβάστε την συνέχεια στο paron.gr

ΥΓΕΙΑ
