Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth γίνονται viral σε επικό μπρα ντε φερ

Ο Ed Sheeran και ο Chris Hemsworth χάρισαν μία απρόσμενη και χιουμοριστική στιγμή στους θαυμαστές τους, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της περιοδείας «Loop Tour» του Ed Sheeran στο Marvel Stadium της Μελβούρνης στις 26 Φεβρουαρίου. Οι 2 σταρ αναμετρήθηκαν σε αγώνα μπρα ντε φερ, αναπαριστώντας εικονογράφηση του δημιουργού κόμικς Wayne Nichols που τους απεικονίζει ως αντιπάλους. Ο Chris Hemsworth, 42 ετών, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να δοκιμάζει τις δυνάμεις του απέναντι στον 35χρονο Ed Sheeran, 4 φορές βραβευμένο με Grammy. Στην πρώτη τους αναμέτρηση, ο Chris Hemsworth δείχνει να δυσκολεύεται, ενώ ο Ed Sheeran γελά και τον προκαλεί λέγοντας «Κάν’ το σωστά. Πάμε, πάμε. Δεν μπορεί». Ο Ed Sheeran καταφέρνει να επικρατήσει και στη συνέχεια προτείνει δεύτερο γύρο με το άλλο χέρι.

Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Chris Hemsworth παίρνει την εκδίκησή του, πιέζοντας τον Ed Sheeran σε τέτοιο βαθμό ώστε ο τραγουδιστής να αρχίσει να γλιστρά από τη θέση του προσπαθώντας να κρατήσει την ισορροπία του. Το στιγμιότυπο, γεμάτο γέλια και πειράγματα, γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιδέα για τη μονομαχία προέκυψε από έργο του Wayne Nichols, ο οποίος δημιούργησε αφίσα όπου ο Ed Sheeran αναμετράται με τον Thor, τον εμβληματικό ήρωα της Marvel που ενσαρκώνει ο Chris Hemsworth. Στην εικονογράφηση, ο Thor κρατά το χαρακτηριστικό του σφυρί, ενώ ο Ed Sheeran εμφανίζεται με την κιθάρα του. Ο Wayne Nichols δημοσίευσε βίντεο στο Instagram παρουσιάζοντας τη διαδικασία δημιουργίας της αφίσας, η οποία θα τοποθετηθεί στο Marvel Stadium κατά τη διάρκεια των εμφανίσεων του Ed Sheeran. Στη λεζάντα έγραψε «Ragnarok and Roll. Πέρασα καταπληκτικά δημιουργώντας έργο για αυτή την επική σύμπραξη ανάμεσα στον Θεό του Κεραυνού και τον Ed Sheeran».

Με την έναρξη της «Loop Tour» και με τη χιουμοριστική αναμέτρηση με τον Chris Hemsworth να έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, ο Ed Sheeran επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική του παρουσία τόσο στη μουσική σκηνή όσο και στη δημόσια σφαίρα.

