Screen News 28.02.2026

Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

Ο Christian Bale μιλά για τη σωματική δοκιμασία και τις ώρες ακινησίας που απαιτούσε ο ρόλος του Φρανκενστάιν στη ταινία «The Bride!»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Christian Bale, ένας από τους ηθοποιούς που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τις πιο εντυπωσιακές σωματικές μεταμορφώσεις στο σύγχρονο σινεμά, επέστρεψε με μια ακόμη απαιτητική πρόκληση, αυτή τη φορά για την ταινία «The Bride!» της Maggie Gyllenhaal. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ αποκάλυψε ότι η διαδικασία μεταμόρφωσης για τον ρόλο του τέρατος του Φρανκενστάιν τον έφερε στα όριά του, καθώς έπρεπε να παραμένει ακίνητος για περίπου 6 ώρες καθημερινά ώστε να ολοκληρωθεί το εκτεταμένο μακιγιάζ.

Ο Christian Bale έχει στο παρελθόν προκαλέσει εντύπωση με ακραίες αλλαγές στο σώμα του για τις ανάγκες ρόλων. Είχε φτάσει τα 57 κιλά για την ταινία «The Machinist», ενώ στη συνέχεια αύξησε δραστικά το βάρος του για το «Batman Begins» και πρόσθεσε ακόμη 22 κιλά για να ενσαρκώσει τον Dick Cheney στο «Vice». Η νέα κινηματογραφική του εμφάνιση, ωστόσο, δεν βασίστηκε μόνο στη φυσική μεταμόρφωση αλλά κυρίως σε μια επίπονη διαδικασία προσθετικού μακιγιάζ που απαιτούσε υπομονή και πειθαρχία.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale ενισχύει το all-star cast του Heat 2

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει ο ίδιος, η καθημερινή ακινησία για τόσες ώρες ήταν ίσως η μεγαλύτερη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, οδηγώντας τον σε έντονη ψυχική πίεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

www.imdb.com

Η ταινία «The Bride!» αποτελεί μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση του μύθου του Φρανκενστάιν, με τη Maggie Gyllenhaal να υπογράφει τη σκηνοθεσία και τον Christian Bale να αναλαμβάνει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του, συνεχίζοντας την παράδοση των ριζικών μεταμορφώσεων που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο αφοσιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Hanks θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στη νέα ταινία «Lincoln in the Bardo»

Δες κι αυτό…

Christian Bale Maggie Gyllenhaal The Bride ΤΑΙΝΙΑ Φρανκενστάιν
