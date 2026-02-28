Fashion 28.02.2026

Το vintage fashion item που δάνεισε η Hailey Bieber στην Kylie Jenner

Ένα ιστορικό ρούχο που πέρασε από πασαρέλες, editorials και red carpets γίνεται σύμβολο στιλ και φιλίας ανάμεσα σε δύο από τα πιο επιδραστικά it-girls
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη σύγχρονη μόδα, το πραγματικό status symbol δεν είναι απαραίτητα το καινούργιο, αλλά το σπάνιο. Τα archival κομμάτια από ιστορικές συλλογές έχουν μετατραπεί σε απόλυτο fashion currency, με τα it-girls να αναζητούν δημιουργίες που κουβαλούν ήδη μια δυνατή αφήγηση. Σε μια εποχή υπερπαραγωγής και micro-trends, η επιστροφή στα αρχεία των μεγάλων οίκων μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Σε launch party στο Λος Άντζελες για το νέο της podcast, η Kylie Jenner επέλεξε ένα δερμάτινο bustier από τη συλλογή Άνοιξη 2002 του  οίκου Versace. Με βαθύ ντεκολτέ, κρόσσια στα μανίκια και στο τελείωμα και ένα εντυπωσιακό lace-up δέσιμο στην πλάτη, το κομμάτι αποπνέει τον αισθησιασμό και τη θεατρικότητα που χαρακτήριζαν τις αρχές των ’00s. Το συνδύασε με εφαρμοστό δερμάτινο παντελόνι και cat-eye γυαλιά, δημιουργώντας ένα sleek, σχεδόν κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=el

Το ίδιο bustier είχε φορέσει λίγους μήνες νωρίτερα η Hailey Bieber στα 29α γενέθλιά της. Πιστή στη μινιμαλιστική της αισθητική, το είχε συνδυάσει με μαύρο μάλλινο παντελόνι vintage από τον οίκο Prada, αφήνοντας το statement top να πρωταγωνιστήσει. Δύο εμφανίσεις, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, το ίδιο όμως ισχυρό μήνυμα: το archival είναι η νέα πολυτέλεια.

https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=el

Ένα ρούχο με ιστορία πασαρέλας και editorials

Η διαδρομή του συγκεκριμένου bustier ξεκινά από την πασαρέλα του Μιλάνου το 2002 και συνεχίζεται σε μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της pop κουλτούρας. Η Nicole Kidman το φόρεσε σε φωτογράφιση για το Interview Magazine, μπροστά στον φακό του θρυλικού Steven Meisel, ενισχύοντας τον μύθο του. Ακόμη και η ίδια η Donatella Versace επέλεξε το full look, με τα ασορτί hot pants, για την υπόκλισή της μετά από show του οίκου.

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλώς για ένα εντυπωσιακό top, αλλά για ένα κομμάτι με «βιογραφικό». Κάθε νέα του εμφάνιση προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του.

