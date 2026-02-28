Rolling Stones: Διαψεύδουν ότι ο Mick Jagger έδωσε άδεια για χρήση τραγουδιού στο Melania

Αμφιβολίες για τον ισχυρισμό του παραγωγού Marc Beckman ότι ο Mick Jagger έδωσε προσωπικά την έγκρισή του για τη χρήση τραγουδιού των Rolling Stones στο ντοκιμαντέρ «Melania» εξέφρασε πηγή κοντά στον τραγουδιστή, ενώ επίσημος εκπρόσωπος του συγκροτήματος διευκρίνισε ότι η μπάντα δεν είχε καμία άμεση συμμετοχή στη συμφωνία. Η ταινία «Melania», που παρακολουθεί τη Melania Trump τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Donald Trump τον Ιανουάριο του 2025, ανοίγει με σκηνή στο Mar a Lago υπό τους ήχους του «Gimme Shelter». Ο Marc Beckman είχε δηλώσει ότι ο Mick Jagger «συμμετείχε ενεργά» και «έδωσε την ευλογία του» για τη χρήση του τραγουδιού, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε στενή συνεργασία με τους Rolling Stones.

Διάβασε επίσης: Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

Εκπρόσωπος των Rolling Stones ανέφερε ότι η συμφωνία για το «Gimme Shelter» πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων ABKCO και της παραγωγής του «Melania», χωρίς συμμετοχή του συγκροτήματος. Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα καλλιτεχνών που στο παρελθόν έχουν αντιταχθεί στη χρήση της μουσικής τους σε εκδηλώσεις ή δράσεις που συνδέονται με τον Donald Trump, μεταξύ των οποίων οι Guns N’ Roses, Grace Jones, Neil Young, Bruce Springsteen, Adele, Queen, REM, Elton John, Abba, Jack White, Céline Dion και οι Foo Fighters.

Ο Marc Beckman υποστήριξε ότι και άλλοι καλλιτέχνες προσεγγίστηκαν για τη μουσική επένδυση της ταινίας, όμως αρνήθηκαν για πολιτικούς λόγους. Ανέφερε ότι τα μέλη των Guns N’ Roses δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση, ενώ η Grace Jones φέρεται να απέρριψε την πρόταση λόγω πολιτικών ενστάσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, δικηγόρος που διαχειρίζεται την περιουσία του Prince μπλόκαρε επίσης τη χρήση τραγουδιού, δηλώνοντας ότι «ο Prince δεν θα ήθελε ποτέ το τραγούδι του να συνδεθεί με τον Donald Trump». Ο Marc Beckman επέμεινε ότι το «Melania» δεν αποτελεί πολιτική ταινία και ότι «δεν είναι μια ταινία για τον Donald Trump αλλά μια ιστορία για τη Melania».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ακόμη τραγούδια όπως το «YMCA» των Village People και το «Billie Jean» του Michael Jackson, το οποίο η Melania Trump χαρακτηρίζει αγαπημένο της κομμάτι. Παράλληλα, προκλήθηκε αντιπαράθεση και με τον Jonny Greenwood και τον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson, οι οποίοι ζήτησαν την αφαίρεση μουσικής από το «Phantom Thread», αίτημα που σύμφωνα με τον Marc Beckman δεν έχει ικανοποιηθεί.

Η ταινία, που αποκτήθηκε από την Amazon έναντι περίπου 40 εκατ. δολαρίων και υποστηρίχθηκε με καμπάνια μάρκετινγκ 35 εκατ. δολαρίων, έχει αποφέρει έως τώρα περίπου 16,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με το 98% των εσόδων να προέρχεται από την αγορά των ΗΠΑ. Στο άνοιγμά της σημείωσε εισπράξεις 7 εκατ. δολάρια στο αμερικανικό box office πριν καταγράψει πτώση 67% τη δεύτερη εβδομάδα, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η πορεία της ήταν περιορισμένη. Ο Marc Beckman σχολίασε επίσης τις αρνητικές κριτικές, δηλώνοντας ότι «σήμερα ο ρόλος των κριτικών μοιάζει περισσότερο με πολιτική στάση παρά με αξιολόγηση της ίδιας της ταινίας».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O Fatboy Slim πήρε άδεια για το Satisfaction Skank έπειτα από 25 χρόνια

Δες κι αυτό…