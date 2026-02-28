Streaming News 28.02.2026

Το Netflix φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη το «Pride and Prejudice» – Δες το trailer

Η Jane Austen ζωντανεύει σε νέα σειρά 6 επεισοδίων σειρά με τους Emma Corrin και Jack Lowden
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το διαχρονικό αριστούργημα της Jane Austen, Pride and Prejudice, επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από μια φρέσκια εκδοχή του Netflix, που υπόσχεται να συναρπάσει τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους θεατές. Αν και η ιστορία της Elizabeth Bennet και του Mr. Darcy έχει ήδη αποτυπωθεί σε διάσημες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές, η νέα σειρά φέρνει μια διαφορετική εμπειρία: σύντομη, δυναμική και γεμάτη ζωή, με 6 επεισόδια που κρατούν τον πυρήνα του έργου ανέπαφο, αλλά προσθέτουν σύγχρονες πινελιές στην αφήγηση. Η διαχρονικότητα της Austen και η συνεχής επικαιρότητα των θεμάτων που θίγει – έρωτας, οικογένεια, φιλία και κοινωνική τάξη – καθιστούν το έργο πάντα επίκαιρο, ενώ αυτή η νέα προσέγγιση αναδεικνύει με κομψότητα την κωμωδία και τη γοητεία που κρύβει μέσα του.

Στην καινούργια αυτή μεταφορά, η Emma Corrin αναλαμβάνει τον ρόλο της Elizabeth Bennet και ο Jack Lowden τον ρόλο του Mr. Darcy, ενώ πλάι τους εμφανίζονται μερικοί από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς: Olivia Colman ως Mrs. Bennet, Rufus Sewell ως Mr. Bennet, Freya Mavor ως Jane Bennet, Jamie Demetriou ως Mr. Collins, Daryl McCormack ως Mr. Bingley, Louis Partridge ως Mr. Wickham, Rea Norwood ως Lydia Bennet, Sienna Kelly ως Caroline Bingley, Fiona Shaw ως Lady Catherine de Bourgh, Hattie Morahan ως Mary Bennet και Holly Avery ως Kitty Bennet. Το πλούσιο ensemble ζωντανεύει τον κόσμο της Austen με αυθεντικότητα και φινέτσα, προσφέροντας μια εμπειρία που ισορροπεί δραματικά βάθη και λεπτό χιούμορ.

Η σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός Dolly Alderton τονίζει ότι η νέα αυτή σειρά προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τα συναισθήματα, τα κοινωνικά σχόλια και τις σχέσεις των χαρακτήρων χωρίς να χάνεται η μαγεία της αρχικής ιστορίας. Ο σκηνοθέτης Γιούρος Λιν υπόσχεται να αναδείξει με επιτυχία το λεπτό χιούμορ, τις ταξικές εντάσεις και τον ρομαντισμό που καθιστούν το βιβλίο πρότυπο της ρομαντικής κωμωδίας.

Παρά το γεγονός ότι το κοινό έχει αγαπήσει τις μεταφορές του 1995 με τους Colin Firth και Jennifer Ehle και του 2005 με την Keira Knightley και τον Matthew Macfadyen, η νέα αυτή εκδοχή δίνει φρέσκια ανάγνωση της κλασικής ιστορίας, επιτρέποντας στους θεατές να ανακαλύψουν τις πολυπλοκότητες της αγάπης, της οικογένειας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσα από σύγχρονα μάτια.

Όπως εξηγεί η Alderton, η διαδικασία της μεταφοράς του έργου αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία να βρει νέους τρόπους για να αναδείξει τον χαρακτήρα και τα συναισθήματα των ηρώων, χωρίς να χαθεί η ουσία του ρομαντισμού, της κωμωδίας και του δραματικού βάθους που έκανε το Pride and Prejudice κλασικό ανάγνωσμα για πάνω από δύο αιώνες. Η νέα σειρά αποτελεί δώρο για όσους αγαπούν τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, φέρνοντας ταυτόχρονα το κλασικό έργο πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό.

