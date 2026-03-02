Υγεία 02.03.2026

Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει

Αυτό το καθημερινό ρόφημα που πολλοί θεωρούν ενυδατικό μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλεί αφυδάτωση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε πως ό,τι πίνεται… ενυδατώνει. Αν είναι υγρό, άρα βοηθά τον οργανισμό, σωστά; Κι όμως, δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχει ένα καθημερινό ρόφημα που πολλοί καταναλώνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη, θεωρώντας πως καλύπτει μέρος των αναγκών μας σε υγρά, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να συμβάλλει στην αφυδάτωση. Ο λόγος για τον καφέ, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Ο καφές είναι για πολλούς αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας. Μας ξυπνά, μας δίνει ενέργεια, συνοδεύει τις κοινωνικές μας στιγμές και συχνά λειτουργεί ως «διάλειμμα» μέσα στην πίεση της καθημερινότητας. Ωστόσο, η καφεΐνη που περιέχει έχει ήπια διουρητική δράση. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει την παραγωγή ούρων, οδηγώντας τον οργανισμό να αποβάλλει περισσότερα υγρά. Σε φυσιολογικές ποσότητες -ένα με δύο φλιτζάνια την ημέρα- ο καφές δεν προκαλεί σοβαρή αφυδάτωση σε ένα υγιές άτομο. Το πρόβλημα ξεκινά όταν η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά και ταυτόχρονα δεν συνοδεύεται από επαρκή πρόσληψη νερού. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν τα 4 ή 5 φλιτζάνια ημερησίως, αντικαθιστώντας ουσιαστικά το νερό με καφέ. Εκεί, η ισορροπία διαταράσσεται.

pexels.com

Η αφυδάτωση δεν εμφανίζεται πάντα με έντονα συμπτώματα. Μπορεί να ξεκινήσει ύπουλα: ξηροστομία, πονοκέφαλος, κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, ακόμη και αίσθημα ζάλης. Παραδόξως, αρκετοί πίνουν περισσότερο καφέ όταν νιώθουν κουρασμένοι, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ίσως αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι νερό.

unsplash.com

Ένας ακόμα παράγοντας που επιβαρύνει την κατάσταση είναι η ζάχαρη και τα σιρόπια που συχνά προστίθενται σε ροφήματα τύπου latte ή freddo. Τα ζαχαρούχα ροφήματα όχι μόνο δεν ενυδατώνουν επαρκώς, αλλά μπορούν να αυξήσουν την αίσθηση δίψας. Επιπλέον, όταν ο καφές συνδυάζεται με αλκοόλ όπως σε κάποια κοκτέιλ η αφυδατική δράση γίνεται ακόμη πιο έντονη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε τον καφέ. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται μέτρο και ισορροπία. Ένας απλός κανόνας που προτείνουν πολλοί ειδικοί είναι το «ένα προς ένα»: για κάθε φλιτζάνι καφέ, ένα ποτήρι νερό. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος αφυδάτωσης και διατηρείται η σωστή λειτουργία του οργανισμού.

kafes
unsplash.com

Επίσης, καλό είναι να δίνουμε σημασία στα σημάδια του σώματός μας. Αν νιώθουμε συνεχώς δίψα, αν τα ούρα είναι πολύ σκουρόχρωμα ή αν αισθανόμαστε εξάντληση χωρίς προφανή λόγο, ίσως χρειάζεται να επανεξετάσουμε την πρόσληψη υγρών. Το νερό παραμένει η βασική και πιο ασφαλής πηγή ενυδάτωσης. Στην καθημερινότητα, είναι εύκολο να μπερδεύουμε την κατανάλωση ροφημάτων με την ενυδάτωση. Όμως δεν είναι όλα τα υγρά ίδια. Ο καφές μπορεί να μας προσφέρει τόνωση και απόλαυση, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά το νερό. Η  σωστή ενυδάτωση είναι θέμα συνειδητών επιλογών και μικρών αλλαγών που κάνουν μεγάλη διαφορά στη συνολική μας υγεία.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

καφές Ρόφημα ΥΓΕΙΑ
Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών