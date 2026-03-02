Food 02.03.2026

Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα

Μια κρεμώδης, καπνιστή και δροσερή συνταγή μελιτζανοσαλάτας, ιδανική για νηστεία και δημιουργικά πιάτα στο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μελιτζανοσαλάτα δεν είναι απλώς ένα κλασικό ελληνικό πιάτο, είναι μια έκρηξη γεύσεων που ξυπνά τις αισθήσεις. Η καπνιστή σάρκα της μελιτζάνας συναντά το φρέσκο σκόρδο και το λεμόνι, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στη μεσογειακή νοστιμιά και τη δροσερή ένταση. Κάθε μπουκιά προσφέρει μια μικρή γιορτή στο στόμα, ιδανική για ελαφριά γεύματα, νηστίσιμα μεζεδάκια ή ακόμα και ως πρωταγωνιστής στο τραπέζι με φίλους.

Η κρεμώδης υφή της ανοίγει δρόμο για έξυπνους συνδυασμούς. Λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, μια πρέζα καπνιστής πάπρικας για βάθος, ή ψιλοκομμένο μαϊντανό και βασιλικό για χρώμα και άρωμα. Σερβιρισμένη με φρεσκοψημένο ψωμί, πάνω σε κράκερ ή ακόμη και μέσα σε ντοματίνια, η μελιτζανοσαλάτα γίνεται το απόλυτο νηστίσιμο πιάτο που συνδυάζει γεύση, φρεσκάδα και δημιουργικότητα.

Υλικά:

  • 3 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
  • 2–3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • 4 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ.σ. ξύδι ή λεμόνι (ανάλογα με τη γεύση)
  • Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο (προαιρετικά)
  • Μαϊντανός ψιλοκομμένος για γαρνίρισμα
melitzanosalata3
Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.
  • Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση και τις ψήνουμε στο φούρνο για 30-40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.
  • Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά και αφαιρούμε τη σάρκα με κουτάλι, αφήνοντας την καπνιστή γεύση να ενισχυθεί.
  • Τοποθετούμε τη σάρκα σε μπολ και λιώνουμε με πηρούνι ή πολτοποιούμε ελαφρά με μπλέντερ για πιο κρεμώδη υφή.
  • Προσθέτουμε το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το ξύδι/λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
  • Προαιρετικά προσθέτουμε ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μαϊντανό για έξτρα άρωμα και φρεσκάδα.
  • Σερβίρουμε δροσερή ή σε θερμοκρασία δωματίου, συνοδεύοντας με ψωμί, κριτσίνια ή σαν ορεκτικό.

40 days better you νηστεία ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ φαγητό
