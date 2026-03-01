Υγεία 01.03.2026

Αυτός είναι ο χειρότερος καφές για την υγεία σου

Απόλαυσέ τον με μέτρο και δοκίμασε πιο υγιεινές εναλλακτικές για να απολαμβάνεις όλα τα οφέλη του χωρίς αρνητικές συνέπειες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο καφές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα στον κόσμο και όχι άδικα. Δίνει ενέργεια, αυξάνει την εγρήγορση και περιέχει αντιοξειδωτικά που μπορούν να ωφελήσουν την υγεία. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι καφέδες το ίδιο υγιεινοί, κάποιοι μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Τι καθιστά έναν καφέ «επικίνδυνο»;

Η βλαπτικότητα ενός καφέ εξαρτάται από:

  • Την περιεκτικότητα σε καφεΐνη: Υπερβολική καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει αϋπνία, άγχος, ταχυκαρδία και ενοχλήσεις στο στομάχι. Η ασφαλής ημερήσια δόση για τους περισσότερους ενήλικες είναι περίπου 400 mg, δηλαδή περίπου 4 φλιτζάνια καφέ φίλτρου.
  • Πρόσθετα σάκχαρα και λιπαρά: Σιρόπια, σαντιγί και άλλες προσθήκες ανεβάζουν τις θερμίδες και τη ζάχαρη, αυξάνοντας τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών προβλημάτων.
  • Υπερβολικό ψήσιμο των κόκκων: Το πολύ ψημένο καφέ μπορεί να περιέχει ακρυλαμίδια, ουσίες που θεωρούνται πιθανώς καρκινογόνες.
Η χειμωνιάτικη εκδοχή του καφέ που έχει γίνει παγκόσμιο trend κι έχει άρωμα Χριστουγέννων
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

Με λίγα λόγια, ο χειρότερος καφές είναι εκείνος που συνδυάζει υψηλή καφεΐνη, ανθυγιεινά πρόσθετα και χαμηλή ποιότητα επεξεργασίας.

Υγιεινές εναλλακτικές για καθημερινή κατανάλωση

Δεν χρειάζεται να στερηθείς τον καφέ για να τον απολαμβάνεις με ασφάλεια. Μερικές καλύτερες επιλογές είναι:

  • Καφές φίλτρου χωρίς ζάχαρη: Καθαρός καφές με μέτρια καφεΐνη, ιδανικά από βιολογικούς κόκκους, πλούσιος σε αντιοξειδωτικά.
  • Cold brew χωρίς πρόσθετα: Φυσικά πιο γλυκός και λιγότερο όξινος, πιο φιλικός για το στομάχι.
  • Πράσινο τσάι ή matcha: Χαμηλή καφεΐνη και πλούσια αντιοξειδωτική δράση.
  • Ροφήματα βοτάνων: Χαμομήλι, rooibos και άλλα χωρίς καφεΐνη, φιλικά για την υγεία.
Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ
Pinterest.com

Το μυστικό για να απολαμβάνεις τον καφέ χωρίς τύψεις

Ο καφές μπορεί να είναι απολαυστικός και ωφέλιμος, αρκεί να επιλέγεις σωστά. Απόφυγε τα ροφήματα με υπερβολική ζάχαρη, λιπαρά και πολύ καφεΐνη. Απόλαυσέ τον με μέτρο και δοκίμασε πιο υγιεινές εναλλακτικές για να απολαμβάνεις όλα τα οφέλη του χωρίς αρνητικές συνέπειες.

καφές λάθος
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας όταν βράζουμε μακαρόνια

Δες κι αυτό…

καφές ΥΓΕΙΑ
Νέα έρευνα αποκαλύπτει την μέρα που είναι πιο πιθανόν να χωρίσεις

01.03.2026

01.03.2026

