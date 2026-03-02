Διακόσμηση 02.03.2026

Αυτά είναι τα 5 deco trends που θα σε βοηθήσουν να φέρεις την άνοιξη στο σπίτι σου

Οι κορυφαίες τάσεις διακόσμησης για την άνοιξη φέρνουν χρώμα, ρομαντικές λεπτομέρειες και vintage πινελιές στο σπίτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη είναι η εποχή της ανανέωσης, και αυτό δεν αφορά μόνο την εξωτερική φύση. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι μέρες μεγαλώνουν, υπάρχει μια φυσική επιθυμία να μεταφέρουμε αυτή τη φρεσκάδα και μέσα στο σπίτι μας. Μικρές αλλαγές στη διακόσμηση, τα υφάσματα και τα έπιπλα μπορούν να μεταμορφώσουν έναν χώρο και να του δώσουν νέα ενέργεια, χωρίς να χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση.

Μετά από μήνες κλεισμένοι μέσα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η ανανέωση των εσωτερικών χώρων μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διάθεση και την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Από απλές λεπτομέρειες στα μαξιλάρια μέχρι πιο εντυπωσιακά έπιπλα, οι φετινές τάσεις άνοιξης φέρνουν χρώμα, υφές και στυλ που κάνουν κάθε δωμάτιο πιο ζωντανό και φιλόξενο.

https://www.instagram.com/prettyrealblog/

Διάβασε επίσης: 5 διακοσμητικά που δείχνουν ωραία στο Instagram αλλά όχι στην πραγματική ζωή

Βολάν και κυματιστές λεπτομέρειες

Τα βολάν επιστρέφουν δυναμικά, χαρίζοντας μια ρομαντική και ελαφρώς νοσταλγική αίσθηση στον χώρο. Μαξιλάρια με κυματιστό τελείωμα, διακοσμητικά βάζα με «κυματιστή» σιλουέτα ή ακόμα και φωτιστικά με απαλές καμπύλες προσθέτουν κίνηση και απαλότητα στη διακόσμηση. Το στοιχείο αυτό λειτουργεί ιδανικά σε χώρους που χρειάζονται λίγη περισσότερη ζεστασιά και θηλυκότητα, χωρίς να γίνονται υπερβολικοί.

spiti_diakosmisi
Pexels

Καρό σε παστέλ και ουδέτερους τόνους

Το καρό μοτίβο κάνει την εμφάνισή του κάθε άνοιξη, αλλά φέτος ανανεώνεται μέσα από απαλές, σύγχρονες αποχρώσεις. Ξέχασε το έντονο κόκκινο, στη θέση του έρχονται το butter yellow, το απαλό γαλάζιο, το μπεζ και το πράσινο της μέντας. Σε κουρτίνες, λευκά είδη ή τραπεζομάντιλα, το καρό φέρνει φρεσκάδα και μια ανεπιτήδευτη κομψότητα που ταιριάζει τόσο σε μοντέρνα όσο και σε πιο παραδοσιακά σπίτια.

spiti_diakosmisi
https://www.instagram.com/jennasuedesign/

Ρίγες σε tone-on-tone συνδυασμούς

Οι ρίγες είναι διαχρονικές, όμως αυτή τη σεζόν αποκτούν πιο τολμηρό χαρακτήρα μέσα από συνδυασμούς του ίδιου χρώματος σε διαφορετικούς τόνους. Για παράδειγμα, λιλά με βαθύ μωβ ή πράσινο της ελιάς με φωτεινό lime δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που τραβά το βλέμμα χωρίς να κουράζει. Το μοτίβο αυτό δίνει παιχνιδιάρικη διάθεση και λειτουργεί ιδανικά σε μαξιλάρια, ριχτάρια, ακόμα και σε επενδύσεις επίπλων.

riges_spiti
pexels

Έπιπλα με γυριστά πόδια (spindle style)

Μετά από χρόνια minimal γραμμών και mid-century αισθητικής, τα πιο παραδοσιακά έπιπλα επιστρέφουν στο προσκήνιο. Τα έπιπλα με γυριστά, «σκαλιστά» πόδια και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από παλαιότερες εποχές φέρνουν μια vintage κομψότητα στον χώρο. Καρέκλες, βοηθητικά τραπεζάκια ή κομοδίνα σε αυτό το στυλ προσθέτουν χαρακτήρα και βάθος, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και το σύγχρονο.

spiti_diakosmisi
www.pexels.com

Πίνακες με σκηνές τραπεζιού (tablescape art)

Η τέχνη στους τοίχους γίνεται πιο φωτεινή και αφηγηματική. Πίνακες που απεικονίζουν σκηνές τραπεζιού, με ποτήρια κρασιού, φρούτα, κεραμικά και στιγμές από δείπνα – δίνουν ζωντάνια και χρώμα στον χώρο. Πρόκειται για μια τάση που συνδυάζει τη χαλαρή ατμόσφαιρα της άνοιξης με μια δόση καλλιτεχνικής έκφρασης, μετατρέποντας έναν απλό τοίχο σε σημείο ενδιαφέροντος.

Διάβασε επίσης: Τέλος στη σκόνη: 5 έξυπνες ιδέες διακόσμησης που καθαρίζονται πανεύκολα

Δες κι αυτό…

 

