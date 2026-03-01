Σχέσεις 01.03.2026

Νέα έρευνα αποκαλύπτει την μέρα που είναι πιο πιθανόν να χωρίσεις

Κάποιες περίοδοι φαίνεται να επηρεάζουν τις σχέσεις περισσότερο, κάνοντας τους χωρισμούς πιο πιθανό να συμβούν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν χωρισμοί που περνούν απαρατήρητοι και άλλοι που εμφανίζονται σε απόλυτα ακατάλληλες στιγμές. Λίγες μέρες πριν από τον Άγιο Βαλεντίνο, όταν οι βιτρίνες γεμίζουν καρδούλες και τα social media πλημμυρίζουν με ροζ και κόκκινα συναισθήματα, ένα τέλος σχέσης μοιάζει σχεδόν προκλητικό. Κι όμως, για πολλούς, δεν πρόκειται για τυχαίο γεγονός αλλά για συνειδημένη επιλογή.

Σύμφωνα με έρευνα της Illicit Encounters, της μεγαλύτερης πλατφόρμας εξωσυζυγικών γνωριμιών στη Βρετανία, η Τρίτη πριν από την ημέρα των ερωτευμένων, γνωστή ως Red Tuesday, είναι η πιο δημοφιλής μέρα για χωρισμούς. Η μελέτη βασίστηκε σε 1.500 συμμετοχές και έδειξε ότι το 34% έχει χωρίσει κοντά σε αυτή την ημερομηνία, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%) το έκαναν επίτηδες. Όχι από παρορμητισμό, αλλά για πρακτικούς ή συναισθηματικούς λόγους.

pexels.com

Για αρκετούς, η απόφαση ήταν οικονομική: το 41% δεν ήθελε να ξοδέψει σε δώρα, δείπνα ή μικρές αποδράσεις με κάποιον που δεν έβλεπαν μακροπρόθεσμα. Ένα 29% ανέφερε ότι δεν άντεχε να προσποιείται στοργή σε μια ημέρα που ο εορτασμός του έρωτα είναι το επίκεντρο. Και το 24% χρησιμοποίησε τη στιγμή ως «reset», μια ευκαιρία να κλείσει κύκλους πριν την άνοιξη.

Pinterest.com

Τα αποτελέσματα της έρευνας απαιτούν όμως προσοχή. Όπως σημειώνει το Independent, οι συμμετέχοντες ήταν ήδη χρήστες μιας πλατφόρμας που απευθύνεται σε ανθρώπους με ανοιχτή σκέψη για άλλες σχέσεις, επομένως η εικόνα δεν είναι αντιπροσωπευτική του γενικού πληθυσμού. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει ξεκάθαρα ένα ευρύτερο φαινόμενο: στις μέρες των dating apps, οι σχέσεις ξεκινούν γρήγορα και τελειώνουν με σχετική ευκολία. Το timing δεν είναι πάντα τυχαίο, αλλά η αίσθηση της στιγμής παίζει μεγάλο ρόλο.

Pinterest.com

Στο τέλος, η βασική υπενθύμιση είναι απλή: οι χωρισμοί είναι αναπόφευκτοι, αλλά η στιγμή και ο τρόπος μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λίγη επιπλέον ενσυναίσθηση ίσως δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να ελαφρύνει την εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

ζευγάρια σχέσεις ΧΩΡΙΣΜΟΣ
