Beauty 03.03.2026

Rose water chrome nails: Η παιχνιδιάρικη τάση για τα νύχια της άνοιξης 2026

chrome_nixia
Η άνοιξη φέρνει νέα έμπνευση για το μανικιούρ, με ροζ, ημιδιαφανείς και χρωματιστές αντανακλάσεις που δίνουν στα νύχια λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη του 2026 φέρνει μια ανανεωμένη έμπνευση στο μανικιούρ, και το ροζ πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκδοχές του. Από τα διάφανα soap nails που θυμίζουν φυσαλίδες σαπουνιού, μέχρι τα babydoll που κάνουν το semi-nude σέξι και παιχνιδιάρικο, η σεζόν αυτή επιτρέπει πειραματισμό και προσωπική έκφραση. Τα cloudy French νύχια δίνουν ώριμο και κομψό στιλ, ενώ τα rose water chrome νύχια μετατρέπουν το ροζ σε μια φρέσκια, λαμπερή και παιχνιδιάρικη επιλογή, ιδανική για όσες δεν φοβούνται να ξεχωρίσουν.

Η έμπνευση πίσω από την τάση αντλείται από τη φύση. Οι σταγόνες δροσιάς πάνω σε πέταλα τριαντάφυλλων συναντούν τη διακριτική λάμψη ενός ημιδιαφανούς, jelly ροζ βερνικιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό και παιχνιδιάρικο. Η Hailey Bieber ήταν από τις πρώτες που υιοθέτησαν αυτή την τεχνική, αποδεικνύοντας πως η λεπτομέρεια και η λάμψη μπορούν να κάνουν το minimal να μοιάζει πολυτελές.

chrome_nixia
https://www.instagram.com/vivianmariewong/

Διάβασε επίσης: Candy Pink: Η μίνιμαλ τάση στα νύχια που θα σε βάλει σε ανοιξιάτικο mood

Η τεχνική είναι απλή αλλά απαιτεί προσοχή. H βάση πρέπει να είναι διάφανη ή jelly, ώστε να αναδεικνύεται το φυσικό χρώμα του νυχιού και να προσδίδεται βάθος. Στη συνέχεια, μια χρωμοσκονή δίνει τις πολύτιμες αντανακλάσεις που αλλάζουν ανάλογα με το φως, από ροζ confetti και περλέ, μέχρι απαλές μοβ αποχρώσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μανικούρ που συνδυάζει κομψότητα, φρεσκάδα και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, ιδανική για την άνοιξη και κάθε στιγμή που θέλεις να προσθέσεις λάμψη στα χέρια σου.

chrome_nixia
https://www.instagram.com/nails.miastudio/

Τα rose water chrome νύχια δείχνουν επίσης πως η μόδα στα νύχια μπορεί να αντλεί έμπνευση από τη φύση, συνδυάζοντας φινέτσα και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει προσωπική προσαρμογή με διαφορετικές αποχρώσεις του ροζ. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο που δεν περνά απαρατήρητο, αλλά παραμένει κομψό, παιχνιδιάρικο και ανοιξιάτικο.

Διάβασε επίσης: Cloudy French Nails: Το γαλλικό μανικιούρ που θα φέρει την άνοιξη στα χέρια σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού

Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού

03.03.2026
Επόμενο
Θα δούμε τον Harry Styles στο Netflix; Τι ανακάλυψαν οι fans

Θα δούμε τον Harry Styles στο Netflix; Τι ανακάλυψαν οι fans

03.03.2026

Δες επίσης

Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού
Life

Αυτό το αντικείμενο στην είσοδο χαλάει όλη την ενέργεια του σπιτιού

03.03.2026
4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη
Fashion

4 fashion κομμάτια στα οποία αξίζει να επνδύσεις μέσα στην άνοιξη

03.03.2026
Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever
Life

Αυτά είναι τα 3 πιο ανταγωνιστικά ζώδια ever

03.03.2026
Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει
Life

Αυτό είναι το καθημερινό ρόφημα που αντί να σε ενυδατώνει, σε αφυδατώνει

02.03.2026
Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα
Food

Κάνε τη νηστεία πιο γευστική με αυτή τη μελιτζανοσαλάτα

02.03.2026
Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού
Life

Πώς λίγα λεπτά έξω μπορούν να ενισχύσουν την υγεία του οργανισμού

02.03.2026
Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους
Life

Το κόλπο με τη ζώνη στη βαλίτσα που κρατά τα ρούχα στη θέση τους

02.03.2026
Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά
Life

Μην μπλέξεις: Αυτό είναι το ζώδιο που δεν χάνει ποτέ σε καβγά

02.03.2026
Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου
Life

Τα 6 διακοσμητικά λάθη στο υπνοδωμάτιο που χαλάνε την αισθητική του χώρου

02.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Τα δημοφιλέστερα: Οι πολλοί είδαν Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός στο Mega

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ποια προγράμματα ενέκρινε το ΕΚΚΟΜΕΔ-Επιδότηση σε “Τεχεράνη 4” , «Μία Νύχτα Μόνο», «Σούπερ Ήρωες» και άλλα…

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

Ετοιμάζεται ο Δένδιας: Ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση του Κυρ. Μητσοτάκη

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

The Backstage of Shipping: The Collision of Trump, Mitsotakis, and Shipowners over the Carbon Tax

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών