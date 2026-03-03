Μουσικά Νέα 03.03.2026

Θα δούμε τον Harry Styles στο Netflix; Τι ανακάλυψαν οι fans

harry_styles
Το νέο άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally φέρνει φήμες για ειδική συνεργασία με το Netflix, ενισχύοντας τη φρενίτιδα των θαυμαστών
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Harry Styles φαίνεται πως έχει μερικούς από τους πιο παρατηρητικούς θαυμαστές στον κόσμο. Καθώς πλησιάζει η κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ Kiss All The Time, Disco Occasionally, μεγάλες πόλεις έχουν γεμίσει με διαφημιστικές πινακίδες για την προώθηση του, αλλά ένα μικρό και ασυνήθιστο στοιχείο έχει προκαλέσει πανικό στους fans, καθώς δίπλα στον τίτλο εμφανίζεται και το λογότυπο του Netflix.

Αυτή η απρόσμενη συνύπαρξη έχει ήδη πυροδοτήσει πλήθος θεωριών στο διαδίκτυο. Οι θαυμαστές μοιράζονται φωτογραφίες, αναλύουν κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τι μπορεί να σημαίνει η συνεργασία. Οι πιο viral υποθέσεις επικεντρώνονται σε δύο σενάρια.

harry_styles1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολλές φήμες θέλουν τη συνεργασία να σχετίζεται με την επερχόμενη εμφάνιση του Harry Styles στο One Night Only στο Co-op Live του Μάντσεστερ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ, στις 6 Μαρτίου 2026.

Το γεγονός ότι η εκδήλωση θα έχει πολιτική «no phones» έχει κάνει τους θαυμαστές να υποθέτουν ότι η παράσταση μπορεί να γυριστεί, ή ακόμα και να μεταδοθεί ζωντανά, μέσω Netflix. Ενισχύοντας αυτή τη θεωρία, μια διαφημιστική πινακίδα στο Λος Άντζελες φαίνεται να σχηματίζει αινιγματικά τα γράμματα «ONO», συνδυάζοντας τον τίτλο του άλμπουμ και το λογότυπο του Netflix, υπονοώντας ενδεχομένως την εμφάνιση στο Μάντσεστερ. Τυχαίο ή σκόπιμο; Ο χρόνος θα δείξει.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/?hl=el

Αν η εμφάνιση ONO δεν είναι η απάντηση, οι θαυμαστές υποθέτουν ότι ο τραγουδιστής μπορεί να ετοιμάζει κάτι ευρύτερο με την πλατφόρμα streaming. Ενισχύοντας αυτή τη θεωρία, εμφανίστηκε σήμερα ένα teaser για ένα project με τίτλο DISCO στο Netflix. Αν και ο τίτλος δεν αναφέρει άμεσα τον Harry Styles, η εικόνα έχει πείσει τους θαυμαστές, καθώς απεικονίζει μια μίξη από υλικά, σπαγγέτι, ντομάτα και σπασμένα αυγά, που θυμίζει φωτογράφιση που είχε κυκλοφορήσει κατά την ανακοίνωση του άλμπουμ KATTDO πριν λίγους μήνες.

Disco Occasionally Harry Styles Kiss All the Time netflix
