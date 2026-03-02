TV 02.03.2026

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τρομοκρατημένη με τους βομβαρδισμούς στο Ντουμπάι

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με το κοινό της εκπομπής «Happy Day» τους προβληματισμούς και το σοκ της από τις εικόνες των βομβαρδισμών στο Ντουμπάι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η δημόσια ζωή της Σταματίνας Τσιμτσιλή χαρακτηρίζεται από ποικίλες εκφάνσεις, από την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και τις λαμπερές στιγμές της οικογενειακής της ευτυχίας, μέχρι την ευαισθησία της απέναντι στα παγκόσμια γεγονότα. Πρόσφατα, η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα των διεθνών εξελίξεων, βιώνοντας μια βαθιά ανησυχία μετά τους βομβαρδισμούς που έπληξαν το Ντουμπάι, μια πόλη που είχε επισκεφθεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. 

Το πρωί της Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2026, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με το κοινό της εκπομπής «Happy Day» τους προβληματισμούς και το σοκ της από τις εικόνες των βομβαρδισμών στο Ντουμπάι.

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Διάβασε επίσης: Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική on air αναφορά στα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Η ίδια, ο σύζυγός της Θέμης Σοφός και τα παιδιά τους, είχαν ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις μία εβδομάδα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στην πόλη την είχαν συγκλονίσει βαθιά, καθώς βρέθηκε σε μέρη που λίγες ημέρες νωρίτερα απολάμβανε στιγμές οικογενειακής γαλήνης.

https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πως αισθάνθηκε «πολύ τυχερή, αλλά δεν το βλέπω έτσι», εκφράζοντας μια γενικότερη ανησυχία. Το Ντουμπάι, όπως τόνισε, είναι ένα μέρος του κόσμου «με τρομερό πλούτο που θεωρείται το κέντρο της οικονομίας και του εμπορίου». Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε την εντατική ανοικοδόμηση, τον επιχειρηματικό οργασμό και τις ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη, καθώς και την παρουσία πολλών Ελλήνων στην περιοχή. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο κέντρο επλήγη και εκδόθηκαν οδηγίες για κλειστά σχολεία και τηλεργασία, την έκανε να προβληματιστεί έντονα για την έννοια της ασφάλειας, ακόμα και σε μέρη που θεωρούνται απρόσβλητα. Η εμπειρία αυτή υπογράμμισε την ευθραυστότητα της παγκόσμιας σταθερότητας και την απρόβλεπτη φύση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

stamatina_tsimtsili
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV HAPPY DAY Ντουμπάι ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

New Horizons: Η νέα σχεδιάστρια του οίκου Giorgio Armani αναζωπυρώνει το rule-breaking style

02.03.2026
Επόμενο
Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli

Η Demi Moore επανέφερε το Hollywood glamour στο κόκκινο χαλί των Actor Awards με μια δημιουργία Schiaparelli

02.03.2026

Δες επίσης

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως
TV

Άγιος Έρωτας: Πρωταγωνιστής αποχωρεί από τη σειρά εκτάκτως

02.03.2026
Γιώργος Λιάγκας: Μουδιασμένος στην έναρξη του Πρωινού – «Έχουμε πόλεμο»
TV

Γιώργος Λιάγκας: Μουδιασμένος στην έναρξη του Πρωινού – «Έχουμε πόλεμο»

02.03.2026
Χατζίδου – Παύλου: Διαφορετική έναρξη στο Breakfast at Star μετά τις επιθέσεις στο Ντουμπάι
TV

Χατζίδου – Παύλου: Διαφορετική έναρξη στο Breakfast at Star μετά τις επιθέσεις στο Ντουμπάι

02.03.2026
Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια
TV

Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης κάνει πρόταση γάμου στην Άννα στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Μια Νύχτα Μόνο: Σοβαρό τροχαίο στα επόμενα επεισόδια της σειράς
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Σοβαρό τροχαίο στα επόμενα επεισόδια της σειράς

27.02.2026
Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια
TV

Porto Leone: Λάθος αποφάσεις, εκδικητικές συμπεριφορές και αποκαλύψεις στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Grand Hotel: Αλίκη και Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές στα επόμενα επεισόδια
TV

Grand Hotel: Αλίκη και Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές στα επόμενα επεισόδια

27.02.2026
Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ
TV

Οριστική αυλαία για επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ

27.02.2026
Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer
TV

Πρεμιέρα για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» με την Μαρία Μπακοδήμου στο OPEN – Δες το νέο trailer

27.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Άλλαξαν χέρια εφημερίδες, ιστοσελίδες και κανάλια-Οι μετοχικές αλλαγές του τελευταίου διαστήματος

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Ασκήσεις γεωπολιτικής από τον ΑΝΤΕΝΝΑ-Η σχέση Τόνι Μπλερ – Θοδωρή Κυριακού

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Railway.gov.gr: Το ψηφιακό κράτος σε ράγες ορθής τροχιάς

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη μπροστά στο «τετελεσμένο» – Η στάση Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών

Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Η «αόρατη» απειλή για την πίεση των παιδιών