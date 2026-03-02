Η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τρομοκρατημένη με τους βομβαρδισμούς στο Ντουμπάι

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με το κοινό της εκπομπής «Happy Day» τους προβληματισμούς και το σοκ της από τις εικόνες των βομβαρδισμών στο Ντουμπάι

Η δημόσια ζωή της Σταματίνας Τσιμτσιλή χαρακτηρίζεται από ποικίλες εκφάνσεις, από την επιτυχημένη της πορεία στον χώρο της τηλεόρασης και τις λαμπερές στιγμές της οικογενειακής της ευτυχίας, μέχρι την ευαισθησία της απέναντι στα παγκόσμια γεγονότα. Πρόσφατα, η γνωστή παρουσιάστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με την σκληρή πραγματικότητα των διεθνών εξελίξεων, βιώνοντας μια βαθιά ανησυχία μετά τους βομβαρδισμούς που έπληξαν το Ντουμπάι, μια πόλη που είχε επισκεφθεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

Το πρωί της Δευτέρας, 2 Μαρτίου 2026, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε με το κοινό της εκπομπής «Happy Day» τους προβληματισμούς και το σοκ της από τις εικόνες των βομβαρδισμών στο Ντουμπάι.

Η ίδια, ο σύζυγός της Θέμης Σοφός και τα παιδιά τους, είχαν ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μόλις μία εβδομάδα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στην πόλη την είχαν συγκλονίσει βαθιά, καθώς βρέθηκε σε μέρη που λίγες ημέρες νωρίτερα απολάμβανε στιγμές οικογενειακής γαλήνης.

Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά πως αισθάνθηκε «πολύ τυχερή, αλλά δεν το βλέπω έτσι», εκφράζοντας μια γενικότερη ανησυχία. Το Ντουμπάι, όπως τόνισε, είναι ένα μέρος του κόσμου «με τρομερό πλούτο που θεωρείται το κέντρο της οικονομίας και του εμπορίου». Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε την εντατική ανοικοδόμηση, τον επιχειρηματικό οργασμό και τις ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη, καθώς και την παρουσία πολλών Ελλήνων στην περιοχή. Το γεγονός ότι ένα τέτοιο κέντρο επλήγη και εκδόθηκαν οδηγίες για κλειστά σχολεία και τηλεργασία, την έκανε να προβληματιστεί έντονα για την έννοια της ασφάλειας, ακόμα και σε μέρη που θεωρούνται απρόσβλητα. Η εμπειρία αυτή υπογράμμισε την ευθραυστότητα της παγκόσμιας σταθερότητας και την απρόβλεπτη φύση των γεωπολιτικών εξελίξεων.

